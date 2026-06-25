Silvio Costa Filho assume liderança da Maioria na Câmara

A expectativa é que Costa Filho assuma oficialmente a função na próxima reunião de líderes - (crédito: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) foi escolhido para assumir a liderança da Maioria na Câmara dos Deputados. Ex-ministro de Portos e Aeroportos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o parlamentar pernambucano passará a comandar um bloco multipartidário que reúne cerca de 300 dos 513 deputados da Casa.

Costa Filho deixou o ministério há dois meses para cumprir o prazo de desincompatibilização e disputar uma vaga ao Senado por Pernambuco. No entanto, acabou ficando fora da chapa majoritária liderada pelo ex-prefeito do Recife e pré-candidato ao governo estadual, João Campos (PSB), que terá como candidatos ao Senado Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT).

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Sem espaço na disputa ao Senado, o ex-ministro decidiu buscar a reeleição para a Câmara dos Deputados. A indicação para a liderança da Maioria partiu dos partidos que compõem o bloco e foi chancelada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). A expectativa é que ele assuma oficialmente a função na próxima reunião de líderes.



Ao comentar a escolha, Silvio Costa Filho afirmou que pretende atuar na construção de consensos e na interlocução entre os Poderes. “Nosso compromisso será o de construir pontes entre Executivo, Legislativo e Judiciário, promover o entendimento entre as diferentes correntes políticas e trabalhar para avançar em pautas importantes”, declarou.



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Na Câmara, a Maioria é formada por um grupo partidário ou multipartidário que representa a maioria absoluta da composição da Casa. O líder tem a atribuição de coordenar as posições do bloco, participar das negociações políticas e atuar na definição das prioridades legislativas junto à Mesa Diretora e aos demais líderes partidários.



Em publicação nas redes sociais, Costa Filho agradeceu a confiança de Hugo Motta e dos líderes partidários e destacou que pretende exercer a nova função com “diálogo, equilíbrio e espírito público”. O deputado também afirmou que seguirá defendendo os interesses de Pernambuco e trabalhando pela construção de consensos em torno de pautas voltadas ao desenvolvimento econômico, ao fortalecimento das instituições democráticas e à melhoria da qualidade de vida da população.