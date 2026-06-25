Lula pede avaliação de ajuda brasileira após terremotos na Venezuela

Após os sismos, autoridades emitiram alerta de tsunami para a costa venezuelana e para ilhas próximas, como Bonaire, Curaçao e Aruba - (crédito: Manaure Quintero/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou nesta quarta-feira (24/6) que instruiu o Ministério das Relações Exteriores e à Embaixada do Brasil em Caracas que avaliem a situação na Venezuela após os terremotos que atingiram o país. O objetivo é identificar possíveis medidas de assistência que o governo brasileiro possa oferecer às áreas afetadas.

Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou ter recebido a notícia dos sismos com “grande preocupação e consternação”. No post, Lula também reiterou o apoio brasileiro "a recuperação de áreas afetadas desse país irmão" e destacou a capacidade de resistência do povo venezuelano diante das adversidades.

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Tomei conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta (24). Instruí o ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de…

A Venezuela foi atingida por dois fortes terremotos, de magnitudes 7,5 e 7,2, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O principal abalo foi registrado às 19h04 (horário de Brasília), com epicentro a 21 quilômetros de Morón e profundidade de 10 quilômetros.

Os tremores provocaram pânico e danos em edificações na capital, Caracas, além de terem sido sentidos em regiões da Colômbia. Após os sismos, autoridades emitiram alerta de tsunami para a costa venezuelana e para ilhas próximas, como Bonaire, Curaçao e Aruba.

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Relatos de testemunhas apontam correria, destruição e pessoas feridas em meio aos escombros. As autoridades locais seguem monitorando os impactos e avaliando a extensão dos danos causados pelo desastre.



*Com informações da Agência France-Press

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