InícioPolítica
ATRITO NA FAMÍLIA BOLSONARO

Flávio Bolsonaro diz que não ofendeu Michelle: "Se fiz, peço desculpas"

Senador e pré-candidato à Presidência disse que não teve intenção de ofender a ex-primeira-dama e afirma nunca ter desrespeitado uma mulher

Texto de Flávio foi divulgado após Michelle publicar vídeos em que diz ter sido maltratada e humilhada - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press e Divulgação/PL)
Texto de Flávio foi divulgado após Michelle publicar vídeos em que diz ter sido maltratada e humilhada - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press e Divulgação/PL)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) publicou, nas redes sociais, um texto em que pede desculpas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na postagem, Flávio afirma estar de “coração aberto” e que não teve a intenção de ofendê-la. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A publicação ocorreu depois de Michelle divulgar, na noite de quarta-feira (24), vídeos em que diz ter sido maltratada e humilhada por Flavio após desavenças. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil”, afirmou o senador em suas redes.

Flávio citou o casamento de 16 anos anos e o fato de ser pai de duas filhas para afirmar que “nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai”. 

O senador afirmou que a família Bolsonaro "está passando por um momento difícil" e que entende a angústia de Michelle ao ver Jair "todos os dias, sofrendo com tamanha injustiça". Flávio afirmou que agendou uma reunião com lideranças femininas para a próxima quarta-feira (1º/6), em Brasília.

“Hoje (quarta) pela manhã, eu mesmo fiz questão de ligar para Michelle e convidá-la pessoalmente. Fiz mais um gesto não correspondido. Não atendeu. Deixei mensagem. Também não retornou. Para minha surpresa, na tarde de hoje ela publicou o vídeo”, disse Flávio, que afirma manter o convite “de coração aberto”. 

Segundo Flávio, ele esta “cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro”, e que suas decisões são sempre tomadas com o respaldo do pai. 

O senador disse ainda que é natural que, em determinados momentos, "pessoas comprometidas com o mesmo propósito enxerguem caminhos diferentes", inclusive dentro de famílias: "Divergências de estratégia não significam divergências de princípios".

No mesmo dia, cerca de uma hora depois de Michele divulgar o vídeo, o senador, sem citar a ex-primeira-dama ou responder às acusações feitas por ela, afirmou que "nada nem ninguém" o aborrece em dia de jogo da seleção brasileira. "Hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Vamos tratar aqui de coisa boa, tratar aqui de futebol", afirmou o parlamentar em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, durante jogo do Brasil e Escócia pela última rodada da fase de grupo da Copa do Mundo 20216.

Vídeo nas redes 

Em dois vídeos postados na quarta-feira (24/6), a ex-primeira-dama disse ter recebido uma "punhalada" do enteado no ano passado, quando a família Bolsonaro viveu uma crise em torno das articulações políticas para as eleições no Ceará.

Ela disse que na época, o senador a “maltratou” e tratou seu apoio como algo “insignificante”. "Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço", afirmou a ex-primeira-dama. 

Naquela ocasião, Michelle criticou diretamente a intenção do PL de apoiar Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo governo estadual, decisão que, segundo Flávio Bolsonaro, contaria com a aprovação do pai, dentro de uma estratégia para derrotar o PT no Estado. 

Nos vídeos divulgados no Instagram, a ex-primeira-dama disse que sempre atuou com a concordância do marido e chamou as palavras contra ela de "duras" e com "tom agressivo".

"Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço", continuou.

Segundo Michelle, Flávio não tentou falar com ela antes de criticá-la publicamente por manifestar sua opinião em relação à disputa no Ceará e não a atendeu quando ligou para ele após isso. 

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 25/06/2026 09:24
SIGA
x