"Divergências fazem parte da política", diz Valdemar sobre Flávio e Michelle

Valdemar disse que pretende conversar pessoalmente com os envolvidos antes de qualquer nova manifestação pública - (crédito: Divulgação/Beto Barata/PL)

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, publicou uma nota nesta quinta-feira (25/6) amenizando a crise envolvendo Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), desencadeada ontem (24) com a publicação de um vídeo pela ex-primeira-dama.

O conflito veio à tona após disputas internas envolvendo alianças no Ceará, onde setores do PL discutem estratégias para 2026 com possíveis composições com o ex-governador Ciro Gomes. O embate regional acabou escalando para um atrito direto entre Michelle e Flávio, ampliando a exposição de divergências dentro do núcleo político da família Bolsonaro.

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Em nota oficial, Valdemar buscou reduzir a tensão e enquadrar o episódio como algo natural da vida partidária. “Divergências fazem parte de qualquer ambiente vivo, plural e comprometido com ideias. Elas não nos enfraquecem; ao contrário, nos tornam mais maduros e mais preparados para os desafios que enfrentamos”, afirmou.

O dirigente também ressaltou a autonomia de pensamento dentro do grupo político e tentou reforçar a unidade em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro. “A liberdade para expressar o que se pensa, o que se sente e no que se acredita é a verdadeira essência da democracia”, disse.

Nos bastidores, a avaliação de lideranças do PL é de que o episódio deve ser superado rapidamente para evitar desgaste prolongado na imagem de coesão do grupo. Aliados de Bolsonaro tratam o caso como uma “briga de família”, sem efeitos estruturais na corrida presidencial de 2026, embora reconheçam o incômodo provocado pela exposição pública do conflito.

Integrantes do entorno do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porém, avaliam que o episódio reforça a percepção de divisão interna no bolsonarismo e pode ser explorado politicamente para enfraquecer a narrativa de unidade da direita. Há também a avaliação de que a crise expõe disputas de protagonismo dentro do grupo, especialmente em torno de uma possível ampliação do papel político de Michelle Bolsonaro no cenário nacional.

Apesar disso, Valdemar reforçou que pretende conversar pessoalmente com os envolvidos antes de qualquer nova manifestação pública e destacou que o partido segue centrado em sua estratégia nacional.