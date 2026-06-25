Linha do tempo: relembre atritos de Michelle com filhos de Bolsonaro

Atrito com Flávio Bolsonaro resgata episódios de divergências entre a ex-primeira-dama e os filhos de Jair Bolsonaro, envolvendo disputas políticas e decisões no PL - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O atrito mais recente de Michelle Bolsonaro e do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), reacendeu os olhares para as relações na família do ex-presidente. Isso porque não é a primeira vez que conflitos envolvendo Michelle e os enteados vêm à tona.

O caso mais recente foi desencadeado por uma publicação feita pela ex-primeira-dama em suas redes sociais nessa quarta-feira (25/6). Em um vídeo, Michelle relata que Flávio chegou a “humilhá-la e maltratá-la” em um telefonema, alegando que a madrasta deveria ficar de fora das decisões do PL.

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O material foi dividido em duas partes e gerou reações dentro do campo direitista. Flávio Bolsonaro publicou um pedido de desculpas alegando que não teve o objetivo de ofender Michelle: “Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil”, escreveu o parlamentar.

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Caso Master e mensagens entre Flávio e Vorcaro

Em maio deste ano, após mensagens entre Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel vorcaro virem a tona, o PL se posicionou rapidamente em defesa do candidato do partido ao governo federal.

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, publicou em suas redes sociais uma nota destacando a confiança depositada no senador. Já o deputado federal Mario Frias (PL-SP), que também teve o nome envolvido nas investigações, apareceu para defender o colega de Legislativo e deu esclarecimentos acerca da troca de mensagens que foi divulgada. Segundo ele, se tratava de um financiamento de Vorcaro para a produção de “Dark Horse”, cinebiografia de Jair Bolsonaro.

No entanto, Michelle não apareceu para defender ou apoiar Flávio. Ao ser questionada, a presidente do PL Mulher Nacional desconversou e se recusou a responder a imprensa. “Sobre Flávio vocês tem que perguntar pra ele”, disse.

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Falas de Eduardo



Meses após Flávio Bolsonaro anunciar sua pré-candidatura, Eduardo Bolsonaro fez críticas a Michelle e ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), por avaliar que ambos não estariam apoiando a pré-candidatura do irmão. Eduardo chegou a questionar se Nikolas e Michelle se esqueceram do alcance que ganharam por se aliar ao ex-presidente.

Depois do conflito com Eduardo, Michelle chegou a se afastar do enteado. Depois da briga pública, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que iria “reunir a família novamente”.

Enteados criticam atuação de Michelle no PL

Ainda em 2025, a influência de Michelle Bolsonaro no PL foi alvo de questionamentos dos filhos de Jair Bolsonaro. Na ocasião, Carlos Bolsonaro, ex-vereador do Rio de Janeiro, Eduardo Bolsonaro e Flávio criticaram a madrasta por se posicionar contra a campanha do deputado federal André Fernandes, no PL do Ceará.

De acordo com os filhos do ex-presidente, Michelle teria tomado a frente e passado por cima da escolha de Jair Bolsonaro.

“Temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças”, escreveu Carlos Bolsonaro, em seu perfil no X. Na época, Eduardo Bolsonaro também chegou a se manifestar publicamente e defendeu André Fernandes, alegando que o parlamentar “não poderia ser julgado por obedecer o líder”, que seria Jair Bolsonaro.

Apesar do cenário tenso desta semana, aliados de Michelle e Flávio afirmam que a ex-primeira-dama seguirá ao lado do enteado na campanha presidencial. Valdemar Costa Neto amenizou a situação afirmando que “divergências fazem parte de qualquer ambiente vivo, plural e comprometido com ideias”.

Após a publicação dos vídeos e um pedido de desculpas no enteado, a ex-primeira dama abordou o assunto novamente. “Para ficar claro: eu não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno”, escreveu Michelle em suas redes sociais.