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Caso Master

Mendonça retoma sigilo de investigação sobre Ciro Nogueira

Decisão foi tomada, segundo o ministro do Supremo, para proteger o andamento dos inquéritos. Sigilo foi derrubado na semana passada, revelando informações sobre a proximidade entre Ciro e Vorcaro

Documentos da PF trazem fotos de Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro em cenas de amizade, durante viagens internacionais - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Documentos da PF trazem fotos de Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro em cenas de amizade, durante viagens internacionais - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou a retomada do sigilo da investigação que mira o senador Ciro Nogueira (PP-PI) por sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O despacho foi assinado nesta quarta-feira (24/6).

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Segundo Mendonça, o sigilo é necessário para proteger o andamento do inquérito, que ainda está em curso. A retomada atinge dois processos, que levaram à prisão preventiva de dois parentes do banqueiro: Henrique Vorcaro, seu pai; e Felipe Vorcaro, seu primo.

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O ministro do STF, que relata as investigações do Caso Master, havia retirado o sigilo dos casos na terça-feira passada (16), após o ministro Gilmar Mendes, presidente da Segunda Turma, colocar a prisão dos parentes de Vorcaro na pauta de forma repentina.

A derrubada do sigilo trouxe a público uma série de informações sobre a proximidade entre Ciro e Vorcaro, como fotos dos dois em cenas de amizade, durante viagens internacionais, refeições de R$ 122 mil em resorts na França, troca de favores e envios de minutas de projetos de lei entre os dois.

Os documentos mencionam ainda outras lideranças políticas, como o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que teve a hospedagem em um hotel cinco estrelas de Lisboa paga por Vorcaro, quando participou de um evento na capital portuguesa.

Motta confirmou a estadia, mas negou irregularidade por se tratar de um encontro institucional. "Não vejo problema", pontuou.

Embate no STF

A derrubada do sigilo ilustrou o embate entre Mendonça e Gilmar Mendes envolvendo o Caso Master. Na votação da Segunda Turma, Mendes foi a única divergência, votando pela conversão da prisão de Henrique Vorcaro em domiciliar, e pela soltura de Felipe Vorcaro. Os demais magistrados mantiveram a pena.

Na sessão, Mendes criticou a condução do caso, e o comparou à Operação Lava-Jato, que teve penas anuladas pelo Supremo anos depois por irregularidades processuais. Mendonça, por sua vez, reforçou que determinou a prisão preventiva de Henrique e Felipe porque há evidências de que os dois cometeram crimes, como ocultação de patrimônio, mesmo após o início das operações contra o Banco Master.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 25/06/2026 19:18
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