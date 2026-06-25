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Eleições 2026

Lula quer destravar palanque em MG, mas favorita ao governo resiste

Após presidente definir que o PT terá chapa própria no estado, Marília Campos, principal cotada, afirmou que a decisão é um "equívoco estratégico"

Integrantes da base governista esperam que Lula consiga convencer Marília Campos a disputar o governo mineiro - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Integrantes da base governista esperam que Lula consiga convencer Marília Campos a disputar o governo mineiro - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se movimentou, nesta semana, para acelerar a definição da chapa governista em Minas Gerais. Após uma reunião no Palácio da Alvorada, ontem (24/6), bateu o martelo que o PT terá candidatura própria no estado, em vez de compor com outras legendas.

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A favorita para concorrer ao governo mineiro, porém, resiste. Ex-prefeita de Contagem, Marília Campos declarou, hoje (25), que a chapa com cabeça petista é um "equívoco estratégico", e reforçou que pretende concorrer ao Senado, e não ao Palácio Tiradentes.

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"Embora legítima do ponto de vista partidário, ela (a decisão) representa um equívoco estratégico que pode fragilizar o campo democrático e popular no estado", disse Campos, em nota enviada à imprensa.

Para ela, a chapa deveria surgir de uma "aliança ampla e competitiva", com a presença de outras legendas que formam a base do governo Lula.

A expectativa no governo é de que, agora, Lula atue para tentar convencer a ex-prefeita de Contagem a concorrer. Trocar o cargo almejado é visto como um "sacrifício" para Campos. Ela lidera nas pesquisas para o Senado, superando nomes como Aécio Neves (PSDB) e Marcelo Aro (PP). Para o Executivo estadual, porém, tem poucas chances de vencer.

O PT mineiro chegou a cogitar uma aliança com o pré-candidato do MDB ao governo, Gabriel Azevedo, que recebeu apoio, inclusive, de Marília Campos. Venceu, porém, a corrente que defendeu a candidatura própria.

Em sua manifestação, a pré-candidata também defendeu que lançar seu nome ao Senado é "estratégico" para fortalecer a base lulista, que não possui senadores mineiros, e para fortalecer a representatividade feminina na Casa Alta.

"Essa é a única disponibilidade política colocada por Marília para a disputa de 2026 e o palanque petista capaz de contribuir para a reeleição do presidente Lula no estado", frisou.

Cenário embolado

Lula tem dificuldade com Minas Gerais desde o início do ano. A princípio, convenceu o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) a concorrer, apesar da resistência do ex-presidente do Senado. Lula chegou a comentar que Pacheco seria o único nome competitivo no estado.

Embora não tenha confirmado a candidatura, Pacheco chegou a ser considerado um nome certo para a disputa por aliados do presidente Lula, e sinalizou ter aceitado o convite, nos bastidores. Porém, acabou decidindo deixar a vida pública após o fim de seu mandato, em janeiro do ano que vem.

A desistência foi confirmada após a derrota história da indicação do Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). Pacheco almejava o cargo, e é próximo do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que articulou contra Messias. Parte da base governista passou a responsabilizar também Pacheco pela derrota, azedando a relação.

A falta de definição sobre a chapa em Minas Gerais preocupa a campanha de Lula. Segundo maior colégio eleitoral do país, Minas costuma refletir o resultado nacional: quem vence no estado, vence na disputa nacional.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 25/06/2026 21:52
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