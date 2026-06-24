PT terá candidatura própria para disputar governo de Minas Gerais

"O entendimento construído coletivamente reafirma uma resolução decidida há um mês de que o Partido dos Trabalhadores vai apresentar uma candidatura própria em Minas Gerais", disse a presidente do PT mineiro - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu, nesta quarta-feira (24/6), que o partido vai apresentar candidatura própria para disputa ao governo de Minas Gerais. O anúncio com o nome escolhido será divulgado nos próximos dias. A definição ocorreu após uma reunião de Lula com a presidente do PT mineiro, deputada estadual Leninha, no Palácio da Alvorada.



Por nota, a deputada disse que a decisão ocorreu em comum acordo, após reunião da bancada federal mineira e integrantes da direção nacional do partido.

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“O entendimento construído coletivamente reafirma uma resolução decidida há um mês de que o Partido dos Trabalhadores vai apresentar uma candidatura própria em Minas Gerais. As definições sobre esse projeto serão construídas nos próximos dias, a partir do diálogo entre o partido e as forças políticas comprometidas com um projeto democrático e popular para o estado”, afirmou a deputada.

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Imbróglio após desistência de Pacheco

Antes da decisão, a sigla tinha como estratégia eleger o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), que desistiu de disputar qualquer novo cargo político.

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, ainda tentou formar alianças com lideranças mineiras, mas não chegou a nenhum acordo. Nos bastidores, o partido tentará convencer ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, que quer se lançar ao Senado, a disputar o governo de Minas.

Na semana passada, o PT recebeu o resultado de uma pesquisa que testou nomes como os dos deputados Rogério Correia (PT-MG) e Reginaldo Lopes (PT-MG).