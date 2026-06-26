Rubio responde a Flávio Bolsonaro e reforça tarifas ao Brasil

A carta, datada de 23 de junho de 2026, foi enviado em resposta a uma correspondência do parlamentar - (crédito: Alex Brandon/AFP)

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou, em carta enviada ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que o governo norte-americano manterá a proposta de aplicar tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. O documento, datado de 23 de junho de 2026, foi enviado em resposta a uma correspondência do parlamentar e à recente visita dele a Washington.

Na carta, Rubio afirma que o representante comercial dos Estados Unidos, embaixador Jamieson Greer, "deixou claro" que os dois países seguem com "diferenças substanciais" sobre a investigação comercial aberta contra o Brasil pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR). A apuração foi iniciada em julho do ano passado, por determinação do presidente Donald Trump, e embasa a proposta de imposição das novas tarifas.

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O secretário também abordou a decisão do governo americano de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como "Terroristas Globais Especialmente Designados" e "Organizações Terroristas Estrangeiras". Rubio agradeceu o apoio manifestado por Flávio Bolsonaro à medida.

"Os Estados Unidos reconhecem que a violência e as sofisticadas redes criminosas dessas facções ameaçam a segurança de cidadãos honestos em nosso hemisfério compartilhado. Ao visar suas redes financeiras, de drogas e de armas, estamos tomando medidas decisivas para proteger os povos brasileiro e americano do crime organizado transnacional", escreveu.

No trecho final da carta, Rubio menciona o cenário político brasileiro e faz referência ao otimismo de Flávio Bolsonaro em relação às eleições presidenciais de outubro. Segundo o secretário, o governo americano registrou a oferta feita pelo senador de disponibilizar uma equipe de transição para manter interlocução com Washington caso ele seja eleito presidente.

Rubio encerra a mensagem afirmando que os Estados Unidos estão preparados para trabalhar com os líderes escolhidos pelo povo brasileiro e manifestando interesse em construir uma relação de investimentos "mutuamente benéfica" entre os dois países.