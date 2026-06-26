Crise no PL: o que diz o estatuto do partido sobre brigas internas

A recente troca de farpas pública entre o senador Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acendeu um alerta no Partido Liberal (PL). A crise expôs tensões internas e levantou uma questão fundamental sobre a estrutura partidária: o que o estatuto da legenda prevê para filiados que geram conflitos públicos e desgastam a imagem da sigla?

O regulamento interno do PL, assim como o de outras grandes legendas, estabelece uma série de deveres para seus membros. O principal deles é zelar pelo nome e pela imagem do partido. Ações ou declarações que causem constrangimento público ou exponham divergências de forma prejudicial podem ser enquadradas como infração à ética e à disciplina partidária.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Entre os deveres listados no documento está a obrigação de manter fidelidade ao programa partidário e acatar as deliberações da maioria. Conflitos que escalam para a esfera pública são vistos como uma quebra dessa disciplina, pois podem enfraquecer a unidade e a estratégia política da agremiação perante a sociedade e os adversários.

Quais são as punições previstas?

Quando um filiado viola as normas de conduta, o estatuto do PL prevê um processo interno que pode levar a diferentes sanções. A aplicação de qualquer penalidade, no entanto, não é automática. É necessário que uma representação seja feita ao Conselho de Ética do partido, garantindo ao acusado o direito à ampla defesa.

As punições variam de acordo com a gravidade da infração e são aplicadas de forma progressiva. As sanções possíveis incluem:

Advertência: uma notificação formal e reservada sobre a conduta inadequada.

Suspensão: afastamento temporário dos direitos partidários, como votar em convenções ou participar de comissões, por um período determinado.

Destituição de função: remoção do filiado de qualquer cargo que ocupe em órgãos do partido.

Expulsão: a penalidade mais severa, que desliga o membro do partido em casos considerados gravíssimos e de dano irreparável à imagem da legenda.

No caso de figuras de alto escalão, como a família Bolsonaro, a análise vai além do regimento. O cálculo político sobre o impacto de uma punição se torna um fator decisivo. Neste momento, a prioridade da cúpula do PL é a contenção de danos e a busca por uma solução interna, longe dos holofotes, para preservar a coesão do grupo.