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Eleições 2026

Lula evita leitura de nominata em cerimônia e cita período eleitoral

Segundo o presidente, a decisão tem como objetivo evitar possíveis questionamentos da Justiça Eleitoral diante da presença de nomes que podem disputar eleições

Presidente Lula durante cerimônia de lançamento da Fragata
Presidente Lula durante cerimônia de lançamento da Fragata "Cunha Moreira" em Itajaí - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

Com as eleições se aproximando, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem evitado entrar em assuntos relacionados ao tema. Durante a cerimônia de lançamento ao mar e batismo da Fragata “Cunha Moreira”, realizada nesta sexta-feira (26/6), em Itajaí (SC), o líder petista afirmou que optou por não fazer a leitura da lista de autoridades presentes no evento em razão do período eleitoral.

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Segundo Lula, a decisão teve como objetivo evitar possíveis questionamentos da Justiça Eleitoral diante da presença de nomes que podem disputar eleições. O presidente também afirmou que a apresentação das autoridades já havia sido feita por outros participantes da solenidade.

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“Eu vou pedir desculpas às autoridades presentes, porque eu vou me abster de ler a nominata, porque nós estamos em época de eleição. Se eu citar alguém que é candidato à Justiça Eleitoral, poderá criar algum caso”, declarou.

A cerimônia marcou o lançamento ao mar da terceira embarcação do Programa Fragatas Classe Tamandaré, iniciativa considerada estratégica para a Marinha e para o fortalecimento da indústria de defesa nacional.

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Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 26/06/2026 15:36 / atualizado em 26/06/2026 15:36
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