Lula evita leitura de nominata em cerimônia e cita período eleitoral

Presidente Lula durante cerimônia de lançamento da Fragata "Cunha Moreira" em Itajaí - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

Com as eleições se aproximando, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem evitado entrar em assuntos relacionados ao tema. Durante a cerimônia de lançamento ao mar e batismo da Fragata “Cunha Moreira”, realizada nesta sexta-feira (26/6), em Itajaí (SC), o líder petista afirmou que optou por não fazer a leitura da lista de autoridades presentes no evento em razão do período eleitoral.

Segundo Lula, a decisão teve como objetivo evitar possíveis questionamentos da Justiça Eleitoral diante da presença de nomes que podem disputar eleições. O presidente também afirmou que a apresentação das autoridades já havia sido feita por outros participantes da solenidade.

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“Eu vou pedir desculpas às autoridades presentes, porque eu vou me abster de ler a nominata, porque nós estamos em época de eleição. Se eu citar alguém que é candidato à Justiça Eleitoral, poderá criar algum caso”, declarou.

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A cerimônia marcou o lançamento ao mar da terceira embarcação do Programa Fragatas Classe Tamandaré, iniciativa considerada estratégica para a Marinha e para o fortalecimento da indústria de defesa nacional.