PF encontra US$ 34 mil em espécie na casa de deputada em Boa Vista

Ao todo, os valores apreendidos no imóvel da parlamentar chegam a R$ 240 mil - (crédito: PF-RR/Divulgação)

A Polícia Federal encontrou U$ 34 mil em espécie, na casa da deputada estadual Tayla Peres (Republicanos), em Roraima. A parlamentar é alvo da Operação Testa de Ferro, deflagrada nesta sexta-feira (26/6), que apura a existência de suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de aquisição, de circulação e de revenda de veículos. Também foram encontradas notas em reais. Ao todo, os valores apreendidos no imóvel da parlamentar chegam a R$ 240 mil.

Ao todo, estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em 11 endereços de Boa Vista. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal. De acordo com a PF, “as investigações apontam indícios de utilização de pessoas interpostas para ocultação patrimonial e para dissimulação da origem de recursos, além de movimentações financeiras incompatíveis e de transações envolvendo veículos sem aparente justificativa econômica”.

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O material apreendido será submetido à análise pela Polícia Federal para subsidiar o aprofundamento das investigações. O dinheiro estava em um cofre e em envelopes, dentro da residência. Os investigadores recolheram as notas e vão apurar a origem dos recursos. Caso tenha origem lícita, o montante é devolvido.

As suspeitas surgiram após autoridades identificarem movimentações financeiras incompatíveis com a renda dos envolvidos. A deputada foi levada para depor na Superintendência da PF no estado e saiu sem falar com a imprensa. Tayla foi concorrente a vice na chapa de Soldado Sampaio (Republicanos), na eleição suplementar para governo do estado, decidida no último domingo (21).