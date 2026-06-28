Pivô da crise MIchelle x Flávio rebate ex-primeira-dama

Em um vídeo de 12 minutos postado ontem nas redes sociais, o deputado estadual do Ceará Alcides Fernandes (PL), um dos pivôs do embate político entre Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), lançou críticas contra a ex-primeira-dama. Pré-candidato ao Senado, afirmou que o apoio do partido à candidatura de Ciro Gomes tem o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro desde 2025.

Ele rebateu as declarações de Michelle no vídeo publicado por ela na quarta-feira, em que afirmou que o PL estaria traindo seus próprios princípios ao não apoiar a vereadora Priscila Costa a uma vaga ao Senado pelo estado. Alcides é o candidato de Flávio e de outros membros do partido no Ceará.

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No vídeo, ao lado do filho, o deputado federal André Fernandes (PL), Alcides afirmou que Michelle não entende a política partidária no estado e demonstra "uma completa ignorância a respeito do que é o Ceará, da sua complexidade e da sua atual situação". Ele negou que suas intenções envolvem um projeto pessoal de poder.

"Existe uma narrativa de que o trabalho que estamos construindo, de diálogo e de aliança, trata-se de um projeto pessoal de poder, como se tivéssemos abrindo mão de nossos valores por mero capricho. Os valores são mesmo inegociáveis? Ou todo esse estardalhaço contra nós, e esse enorme prejuízo na campanha do Flávio Bolsonaro, foi apenas uma tentativa de criar um caos para impor uma vontade particular sua?", contra-atacou Alcides.

Ele acusa o PT de precarizar a segurança pública no Ceará e fala que esse é o foco de sua candidatura. "Infelizmente, a direita sozinha ainda não possui a força necessária para derrotar o PT".

Projeto antigo

Em seguida, Alcides afirma que o apoio a Ciro Gomes é um projeto antigo. "Não foi uma ideia minha, nem foi feita às escondidas, como o vídeo da Michelle sugere. Tudo foi construído à luz do dia, de forma coletiva, junto com a nossa base. Basta lembrar da reunião que aconteceu no dia 29 de de maio de 2025, em Fortaleza, com toda bancada do PL do Ceará. Cada parlamentar deu a sua visão. No fim, o presidente Bolsonaro deu o aval para apoiarmos o Ciro Gomes, ainda no primeiro turno", explicou.

Em seguida, Alcides atacou que a ex-primeira-dama a afirmar que ela não tem maturidade. "Política exige uma certa maturidade para lavar roupa suja em casa e cumprir acordo publicamente".

No vídeo publicado quarta-feira, Michelle criticou a aproximação entre setores do PL cearense e Ciro, que estaria sendo costurada por Flavio e André Fernandes. Ela não apenas defendeu a pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE), como ainda cobrou apoio à postulação ao Senado da vereadora Priscila Costa, presidente do PL Mulher Ceará e vice-presidente nacional do PL Mulher.

"Bola pra frente"

Ontem, Flávio retomou o tom apaziguador ao falar em união e em deixar "pequenas diferenças de lado", durante discurso em evento de lançamento de candidaturas do PL, em Goiás, para as próximas eleições. Ele sinalizou, ainda, seu interesse em ter uma vice mulher na disputa eleitoral.

"É muito importante todos nós, sem exceção, estarmos cada vez mais unidos, deixarmos nossas pequenas diferenças de lado, porque muitas vezes os caminhos que nós escolhemos são diferentes, mas para chegar no mesmo destino, para alcançar o mesmo objetivo", disse.

Na noite anterior, ainda em Goiás, Flávio falou em "bola pra frente" e disse que o embate com Michelle era "página virada", ao responder perguntas de jornalistas após uma caminhada religiosa. Disse que havia conversado com o pai e que estava "tudo bem".

No evento de ontem, Flávio reforçou o interesse em contar com uma mulher para sua vice. E fez menção a Ana Paula Rezende, vice na chapa de Wilder Morais (PL), cuja pré-candidatura ao governo de Goiás foi lançada no ato. "O Wilder é uma pessoa privilegiada de ter ao seu lado uma mulher tão qualificada como a Ana Paula. Eu peço a Deus, Ana, que eu também tenha o privilégio de ter uma vice tão qualificada quanto você", observou



