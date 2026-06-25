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Fachin define Mendonça como relator do caso Dark Horse no Supremo

Presidente do Supremo argumentou que, como Mendonça já relata investigações envolvendo o Caso Master, deve relatar pedido para a abertura de um inquérito mirando Flávio Bolsonaro

Fachin pediu parecer à área técnica do Supremo antes de tomar a decisão - (crédito: Luiz Silveira/STF)
Fachin pediu parecer à área técnica do Supremo antes de tomar a decisão - (crédito: Luiz Silveira/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, decidiu que o ministro André Mendonça ficará com a relatoria do pedido de investigação que mira os repasses pedidos pelo senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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De acordo com Fachin, a decisão foi tomada porque o tema da investigação coincide com outros inquéritos em andamento relatados por Mendonça, que envolvem o Banco Master. O senador solicitou R$ 134 milhões ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, para financiar o filme. Desses, R$ 61 milhões teriam sido efetivamente enviados.

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O pedido de investigação foi protocolado pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ). Ele argumenta que o valor repassado para o filme pode ter sido enviado para o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos, e financiado as articulações que levaram a sanções contra o Brasil e contra autoridades brasileiras, incluindo ministros do Supremo.

Moraes seria o relator

Como o pedido de Lindbergh foi apresentado no caso relatado pelo ministro Alexandre de Moraes que levou à condenação de Eduardo Bolsonaro por coação, por ter tentado prejudicar o julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, Moraes foi definido como o relator do novo pedido de investigação.

Ele solicitou, contudo, por meio de seu gabinete, que Fachin decidisse sobre o possível envio do processo a Mendonça. Após um pedido de Moraes, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou a favor da troca. Fachin também pediu um parecer da área técnica do Supremo antes de bater o martelo.

Caberá a Mendonça, portanto, decidir se o Supremo vai investigar os repasses ao filme Dark Horse.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 25/06/2026 23:24 / atualizado em 25/06/2026 23:28
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