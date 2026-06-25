Fachin define Mendonça como relator do caso Dark Horse no Supremo

Fachin pediu parecer à área técnica do Supremo antes de tomar a decisão - (crédito: Luiz Silveira/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, decidiu que o ministro André Mendonça ficará com a relatoria do pedido de investigação que mira os repasses pedidos pelo senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com Fachin, a decisão foi tomada porque o tema da investigação coincide com outros inquéritos em andamento relatados por Mendonça, que envolvem o Banco Master. O senador solicitou R$ 134 milhões ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, para financiar o filme. Desses, R$ 61 milhões teriam sido efetivamente enviados.

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O pedido de investigação foi protocolado pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ). Ele argumenta que o valor repassado para o filme pode ter sido enviado para o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos, e financiado as articulações que levaram a sanções contra o Brasil e contra autoridades brasileiras, incluindo ministros do Supremo.

Moraes seria o relator

Como o pedido de Lindbergh foi apresentado no caso relatado pelo ministro Alexandre de Moraes que levou à condenação de Eduardo Bolsonaro por coação, por ter tentado prejudicar o julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, Moraes foi definido como o relator do novo pedido de investigação.

Ele solicitou, contudo, por meio de seu gabinete, que Fachin decidisse sobre o possível envio do processo a Mendonça. Após um pedido de Moraes, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou a favor da troca. Fachin também pediu um parecer da área técnica do Supremo antes de bater o martelo.

Caberá a Mendonça, portanto, decidir se o Supremo vai investigar os repasses ao filme Dark Horse.