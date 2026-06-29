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Maioria não consegue citar nome de nenhum parlamentar, diz Datafolha

Segundo pesquisa Datafolha, dois em cada três eleitores afirmam não recordar suas escolhas para deputado federal, deputado estadual e senador

O contraste aparece nas eleições majoritárias. Para presidente da República, 85% dizem se lembrar em quem votaram em 2022, enquanto 7% afirmam não se recordar - (crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE)
O contraste aparece nas eleições majoritárias. Para presidente da República, 85% dizem se lembrar em quem votaram em 2022, enquanto 7% afirmam não se recordar - (crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE)

A maioria dos brasileiros não se lembra em quem votou para o Congresso nas eleições de 2022. Segundo pesquisa Datafolha, dois em cada três eleitores afirmam não recordar suas escolhas para deputado federal, deputado estadual e senador. O levantamento também revela que a maior parte da população não consegue citar sequer um nome de parlamentar em exercício.

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No caso dos deputados federais, 67% dizem não se lembrar em quem votaram em 2022. Para o Senado e para as assembleias estaduais, o índice é de 66%. Em todos os recortes, a lembrança do voto legislativo aparece minoritária.

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O esquecimento do voto legislativo é mais acentuado entre mulheres, que registram até 75% de não lembrança para o Senado e 74% para deputados federal e estadual. Entre eleitores que se identificam com o PT, cerca de sete em cada dez também não recordam em quem votaram para esses cargos.

Entre homens e simpatizantes do PL, os índices de lembrança são mais altos, mas ainda assim uma parcela significativa afirma não se recordar do voto.

Além disso, 68% dos entrevistados não conseguem citar o nome de nenhum deputado federal em exercício. Outros 75% não mencionam nenhum senador. Quando questionados de forma espontânea, 36% dizem não se lembrar de nenhum deputado e 32% afirmam não saber responder.

O desconhecimento também se reflete na dificuldade de nomear representantes em atividade no Congresso. Apenas seis dos 513 deputados federais foram citados. O mais lembrado é Nikolas Ferreira (PL-MG), com 6% das menções. Em seguida aparece Érika Hilton (PSOL-SP), com 4%. Outros quatro parlamentares aparecem com 1% cada.

No Senado, apenas 15 dos 81 parlamentares foram lembrados. Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera, com 3%. Romário (PL-RJ), Cleitinho (Republicanos-MG) e Sergio Moro (União-PR) aparecem com 2%. Os demais nomes citados somam 1% cada.

O contraste aparece nas eleições majoritárias. Para presidente da República, 85% dizem se lembrar em quem votaram em 2022, enquanto 7% afirmam não se recordar e 8% disseram não ter votado em nenhum candidato. No caso dos governadores, 54% dizem lembrar o voto, contra 38% que não recordam e 9% que afirmam não ter votado.

O Datafolha ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 municípios nos dias 17 e 18 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais. As perguntas sobre o voto em 2022 foram feitas a 1.898 eleitores com 20 anos ou mais. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-09956/2026.

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 29/06/2026 09:42
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