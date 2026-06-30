Lula pede um minuto de silêncio para as vítimas da Venezuela

Lula se solidarizou e reforçou que pretende ajudar os Venezuela em tudo que estiver ao seu alcance - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (30/6) que “fará tudo que for possível para ajudar a Venezuela”. Lula, nas cerimônias em que participou, tanto no Paraguai como no Brasil, pediu um minuto de silêncio para as vítimas dos terremotos que atingiram o país.

A declaração aconteceu agora a noite, durante a cerimônia do lançamento do Plano Safra para agricultura familiar, no Palácio do Planalto. Pela manhã, Lula participou da Cúpula do Mercosul, em Assunção, no Paraguai, onde fez o mesmo gesto.

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Lula lembrou conversas com o antigo presidente venezuelano Hugo Chavez, que na época, não dava a atenção merecida ao seu povo. Ele disse que conversou com Chavez e afirmou que o país precisava de segurança alimentar e não de armas.

Depois contou que Chavez desabafou falando que não tinha programas de moradia e Lula enviou especialistas da Caixa Econômica Federal (CEF) para apresentar os programas desenvolvidos no Brasil.

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Lula se solidarizou e reforçou que pretende ajudar os Venezuela em tudo que estiver ao seu alcance. Na noite da última quarta-feira (24/6), dois terremotos atingiram a Venezuela, causando mortes e destruição.

Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) foram enviadas com ajuda humanitária, levando equipamentos, cães farejadores, bombeiros e técnicos em salvamento.