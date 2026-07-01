Polícia do DF diz que Bolsonaro não cometeu crime em caso de arma apreendida

A Polícia Civil do Distrito Federal afirmou que não vê "materialidade e conduta dolosa de eventual crime de ilegal de arma de fogo de uso restrito" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação consta em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira (1º/7). No mesmo documento, a Polícia indiciou o militar Estácio Leite por porte ilegal de arma.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Analisando os elementos probatório produzidos nos autos, constata-se que Jair Messias Bolsonaro possuía o registro válido da arma de fogo, não havendo restrições conhecidas para que tivesse a arma regularmente registrada em sua residência. É fato notório que foram cumpridos mandados de busca e apreensão em sua residência e arma de fogo não foi recolhida ou mesmo foi lançada restrição em seu registro", diz a Polícia Civil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No mês passado, o militar Estácio foi conduzido à delegacia após ser flagrado transportando uma arma atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante uma abordagem da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em Taguatinga.
Saiba Mais
Raphaela Peixoto
Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital