Zanatta diz que saída de Michelle é perda para o PL Mulher e minimiza crise na direita

Júlia Zanatta participou, nesta quarta-feira (1º/7), da reunião de lideranças femininas da direita com Flávio - (crédito: Fotos: Khalil Santos/CB/DA Press)

Por Luiza Altoé — A deputado federal Júlia Zanatta (PL-SC) admitiu que é uma perda para o PL Mulher a saída de Michelle Bolsonaro da liderança. A parlamentar participou, nesta quarta-feira (1º/7), da reunião de lideranças femininas da direita com o pré-candidato à República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Na avaliação de Zanatta, é natural que Michelle priorize cuidar da família neste momento e deixe o cargo de liderança. “Eu entendo perfeitamente, imagina o que essa mulher não está passando de ter que cuidar do marido 24 horas por dia?”, comentou.

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Segundo a deputada, a situação entre Flávio e Michelle está sendo resolvida. Vale lembrar que a crise entre os dois se intensificou na semana passada, quando Michelle publicou um vídeo acusando Flávio de misoginia.

Na terça-feira (30/6), Michelle se reuniu com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e anunciou que deixaria a liderança do PL. Além disso, aliados contaram que há a possibilidade dela não concorrer ao Senado Federal pelo Distrito Federal. Sobre isso, Zanatta afirmou ter certeza de que Michelle fará a escolha de ser candidata pela necessidade de apoio que o partido precisa na Casa Alta. “A gente precisa muito da força dela lá no Senado”, afirmou.

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A deputada também foi questionada por jornalistas sobre a fala do bolsonarista Paulo Figueiredo no seu canal do YouTube, em que disse que as mulheres votam muito mal, principalmente as solteiras. Zanatta disse que Flávio não tem controle do que seus aliados falam e ponderou: “a gente tem que ver a fala como toda”.

“Agora, eu vou ser culpada também pela fala dos outros? Todo mundo que é amigo do Paulo vai ser culpado?”, afirmou. Durante o encontro de hoje com líderes femininas de direita, Flávio também repudiou a fala do aliado. “Eu quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo com o que ele falou. Completamente equivocado”, pontuou.