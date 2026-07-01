Romário abre mão do salário durante a Copa e mantém atuação, diz assessoria

"O importante não é onde o parlamentar está, mas se está cumprindo o dever de representar quem o elegeu", declarou o senador - (crédito: Observatorio da TV)

O senador Romário (PL-RJ) informou que abrirá mão do recebimento dos subsídios parlamentares entre 11 de junho e 19 de julho, período em que acompanha a Copa do Mundo.

Em nota divulgada por sua assessoria de imprensa nesta quarta-feira (1º/7), o parlamentar afirma que a decisão foi tomada por iniciativa própria, e que continuará exercendo normalmente o mandato, participando das atividades legislativas e das votações do Senado de forma remota.



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Segundo Romário, a opção por permanecer no exercício do mandato tem como objetivo garantir a representação do estado do Rio de Janeiro nas deliberações da Casa. Ele acompanha a Copa como comentarista da CazéTV.

O senador argumenta que, caso tivesse solicitado licença, não poderia participar das sessões semipresenciais nem votar remotamente em propostas consideradas relevantes, entre elas a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.

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Em ofício encaminhado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), Romário solicitou que fossem adotadas as providências administrativas para impedir o pagamento dos salários referentes ao período da Copa.

O parlamentar também autorizou que, caso os valores sejam creditados por questões operacionais, haja o desconto integral nos pagamentos subsequentes, com devolução dos recursos aos cofres públicos.

Na nota, o senador afirmou que a tecnologia disponível no Senado permite o acompanhamento das sessões e a participação nas votações independentemente da localização do parlamentar.

"O importante não é onde o parlamentar está, mas se está cumprindo o dever de representar quem o elegeu", declarou. Romário acrescentou que continuará acompanhando os trabalhos legislativos e reforçou que a decisão de abrir mão da remuneração foi voluntária.

Alcolumbre defendeu Romário

Durante sessão deliberativa semipresencial realizada na terça-feira (30), Romário participou remotamente dos trabalhos e voltou a defender a aprovação da PEC que extingue a escala 6x1.

O senador afirmou que mantém o compromisso de votar favoravelmente à proposta por considerar que a medida proporcionará uma jornada de trabalho mais equilibrada aos trabalhadores brasileiros. Segundo ele, permanecer no exercício do mandato garante sua participação nas discussões e na votação da matéria.

Ao final da sessão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, elogiou a postura do parlamentar e criticou os ataques direcionados a Romário nas redes sociais. Segundo Alcolumbre, o senador "honra o Brasil" ao representar o país como ídolo do futebol mundial durante a Copa, e também "honra o Senado" ao continuar participando das atividades legislativas.

O presidente da Casa ainda afirmou que a polarização política tem provocado ataques institucionais e pessoais contra parlamentares e lamentou esse cenário.