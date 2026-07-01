Lula relembra tratamento contra câncer e defende SUS em evento na Bahia

Petista comemorou tecnologia utilizada pelo SUS: "Permitirá que pacientes em situação de vulnerabilidade tenham acesso a um atendimento de qualidade" - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) e relembrou nesta quarta-feira (1°/7) o próprio tratamento contra um câncer de pele durante discurso na inauguração de um hospital estadual no litoral norte da Bahia. Ao falar sobre investimentos em equipamentos de radioterapia, o petista afirmou que a experiência pessoal reforçou sua defesa de um atendimento público de qualidade e acessível.

Na cerimônia, o presidente contou que realizou 15 sessões de radioterapia após identificar um câncer de pele e disse ter feito o tratamento como medida preventiva. Segundo Lula, a tecnologia utilizada pelo SUS permite que pacientes em situação de vulnerabilidade tenham acesso a um atendimento de qualidade.

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“Eu fiz uma radioterapia. Eu fiz 15 sessões de radioterapia. Eu detectei um câncer de pele e, por prevenção, eu resolvi fazer radioterapia”, afirmou ao participar de entregas de equipamentos para tratamento oncológico.

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SUS

Lula ressaltou que o SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e criticou as críticas históricas feitas ao modelo. Para ele, apesar dos problemas enfrentados pelo sistema, a dimensão dos atendimentos realizados deveria ser reconhecida. “O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde”, declarou.

Ao defender a universalidade do atendimento, o presidente afirmou que pacientes pobres devem receber tratamento com a mesma dignidade de qualquer outra pessoa, independentemente de condição financeira. “Qualquer pessoa, por mais pobre que seja, se tiver que fazer uma radioterapia, vai fazer melhor do que eu fiz nessa máquina. Vai ter um tratamento respeitoso, um tratamento como ser humano”, disse.

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Durante o discurso, o chefe do Executivo também destacou a criação do SUS e lembrou sua atuação como integrante da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela aprovação do sistema de saúde na Constituição de 1988.