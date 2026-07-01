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Rio de Janeiro

Advogado diz que rodoviários voltarão ao trabalho quando filhos passarem fome

Situação ocorreu em uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1). Categoria pede aumento de salário e redução da jornada

Fala ocorreu durante audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1) - (crédito: Divulgação/TRT-1)
Fala ocorreu durante audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1) - (crédito: Divulgação/TRT-1)

Um advogado da empresa Rio Ônibus, que opera o transporte coletivo no Rio de Janeiro, afirmou, em audiência realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), nesta quarta-feira (1°/7), que os rodoviários retornarão ao trabalho quando seus filhos estiverem "passando fome em casa". A declaração ocorreu logo após o defensor destacar que a companhia vai cortar o ponto de quem continuar paralisado.

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O jurista afirmou que a greve será encerrada pela categoria “depois de um mês sem trabalhar e sem salário, com seus filhos passando fome em casa", ou "sem emprego". Após a fala, inicia-se um tumulto na audiência, que terminou sem acordo entre a empresa e os trabalhadores.
O vídeo com o momento foi compartilhado diversas vezes nas redes sociais. A categoria está em greve reivindicando um aumento de 17%, sendo que a empresa ofertou 4,5%. Também estão na pauta a adesão a um plano de saúde, piso salarial de motoristas e cobradores e o fim da escala de trabalho 6x1.

Paralisação continua

Uma nova audiência de conciliação deve ocorrer na próxima semana. Por determinação do TRT, 80% da categoria precisa continuar trabalhando, sob multa de R$ 100 mil por dia.
Procurada pelo Correio, a empresa ainda não se manifestou. O TRT foi questionado se tomou uma decisão sobre o caso, mas ainda não atendeu a solicitação. A matéria será atualizada assim que uma resposta for recebida.

Veja a fala do advogado:

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 01/07/2026 18:20
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