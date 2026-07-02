Incomunicabilidade absoluta: entenda separação de Vorcaro e ex-presidente do BRB

O Núcleo de Custódia da Polícia Militar do Distrito Federal (NCPM/PMDF) adotou um protocolo de segurança para impedir qualquer contato entre o dono do banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa, no 19º Batalhão da da corporação, conhecida como Papudinha.
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As medidas incluem monitoramento permanente, 24 horas por dia, manutenção dos dois custodiados em ambientes distintos e controle rigoroso da movimentação dentro da unidade. Segundo a PMDF, os procedimentos foram adotados para evitar qualquer interação, direta ou indireta, entre os investigados.
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O protocolo atende à determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou a incomunicabilidade absoluta entre Daniel Vorcaro e os demais investigados da Operação Compliance Zero presos na mesma unidade. A decisão foi tomada em 25 de junho, quando o magistrado autorizou a transferência do empresário da Superintendência da Polícia Federal para a Papudinha e negou o pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa.
Além da separação física, a direção do Núcleo de Custódia recebeu orientação para comunicar imediatamente ao Judiciário qualquer tentativa de contato, ameaça ou episódio de coação envolvendo os presos ligados à investigação. O objetivo é preservar a produção de provas e evitar interferências no andamento do processo.
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Paulo Henrique Costa está preso na Papudinha desde 9 de maio. A transferência foi autorizada a pedido da defesa, que argumentou ser necessário preservar o sigilo das conversas com os advogados durante as tratativas sobre colaboração premiada, que foi rejeitada pela Procuradoria-Geral da República na semana passada.