Governo brasileiro apura sanções dos EUA contra suspeitos de ligação com o PCC

Brasileiros na lista de alvos da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac), vinculada ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. - (crédito: Divulgação)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou um levantamento de informações sobre os brasileiros Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Os dois foram sancionados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sob suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

A apuração foi iniciada logo após o anúncio das sanções, divulgado na quarta-feira (1º/7), e confirmada pelo Correio. O objetivo é compreender os elementos que motivaram a decisão das autoridades norte-americanas de incluir os brasileiros na lista de alvos da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac), vinculada ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

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De acordo com a avaliação preliminar das autoridades brasileiras, Shimada e Stella não ocupam posições de liderança nem exercem papel central na estrutura da organização criminosa. O diagnóstico inicial aponta que ambos teriam mantido apenas vínculos pontuais com integrantes da facção, relacionados a operações específicas. Neste momento, o governo brasileiro não pretende estabelecer contato com a Ofac para solicitar informações adicionais sobre as sanções ou os fundamentos que embasaram a medida.

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Ao anunciar a decisão, a administração do presidente Donald Trump classificou o PCC como a maior organização criminosa transnacional do hemisfério ocidental. Segundo o governo norte-americano, o grupo representa uma ameaça significativa à segurança nacional dos Estados Unidos.

As sanções fazem parte da política adotada pelos EUA para combater organizações criminosas transnacionais e atingem pessoas e empresas suspeitas de prestar apoio financeiro ou operacional a esses grupos. No caso dos dois brasileiros, as autoridades americanas apontam suspeitas de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro relacionadas ao PCC.

Segundo fontes ligadas ao governo, enquanto acompanha o caso, o governo brasileiro busca reunir informações sobre o histórico dos investigados e o contexto das acusações antes de avaliar eventuais desdobramentos da medida anunciada pelos Estados Unidos.