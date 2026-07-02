Lula critica "entreguismo" da família Bolsonaro por carta de Flávio aos EUA

"Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da Pátria", afirmou Lula - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (2/7) que “é inaceitável que a família Bolsonaro, com o seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos”. A declaração ocorreu em suas redes sociais.

O senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enviou ao Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) uma solicitação pedindo o adiamento das tarifas impostas ao Brasil para depois das eleições, alegando que a iniciativa acabou fortalecendo o petista.

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Por meio de sua conta no X (antigo Twitter), Lula escreveu que defender o fim do Mercosul, considerado bloco econômico mais importante da América Latina, é um ataque contra todos, principalmente contra o povo brasileiro.

“O mais absurdo é saber que a origem disso tudo foi motivada pela própria família Bolsonaro, que defendeu publicamente o aumento de tarifas contra os produtos brasileiros. Defender o fim do Mercosul, o bloco econômico mais importante da América Latina, e que acaba de firmar um acordo histórico com a União Europeia, é outro ataque ao interesse do povo brasileiro”, disse o presidente.

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É inaceitável que a família Bolsonaro, com o seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos, como fica claro no documento enviado hoje por um de seus integrantes ao governo norte-americano.



Nós sempre vamos dialogar de igual pra igual com qualquer… — Lula (@LulaOficial) July 2, 2026

Na postagem, Lula afirmou que sempre negociou de igual para igual com todos os representantes do mundo, e que o tarifaço imposto pelos Estados Unidos não tem justificativa. “Nós sempre vamos dialogar de igual pra igual com qualquer nação do mundo. Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da Pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois”, afirmou o presidente.

Ataque ao Pix

Lula citou o interesse dos americanos em querer acabar com a ferramenta bancária brasileira Pix. “Como se não bastasse, querem entregar o Pix a interesses estrangeiros. Não vão conseguir. O Pix é uma conquista do Brasil e não vamos abrir mão dele. Nossa Pátria não está à venda. Nossa soberania é inegociável. O Brasil é dos brasileiros”, finalizou a postagem.

No documento, contendo 86 páginas, enviado por Flávio Bolsonaro para o governo americano, ele pede o adiamento da medida sob a justificativa de que o tarifaço não saiu como o esperado. Segundo ele, a imposição das taxas acabou beneficiando o presidente Lula, que vem despontando nas pesquisas.