Lula sanciona lei que cria a Universidade Federal do Esporte

Universidade vai oferecer cursos para ajudar no setor esportivo, desde marketing até medicina do esporte - (crédito: Sergio Lima/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta sexta-feira (3/7), a lei que cria a Universidade Federal do Esporte (UFEsporte). Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a nova instituição pública de ensino superior terá sede em Brasília e contará com foco na formação de profissionais, produção científica e desenvolvimento de políticas voltadas ao esporte.



A previsão é de que as atividades acadêmicas tenham início em 2027. A universidade poderá ampliar sua presença gradualmente com a implantação de campi em outros estados. Entre suas atribuições estão o desenvolvimento de ensino, pesquisa, extensão e inovação na área da Ciência do Esporte, além da qualificação de profissionais para atuar na gestão esportiva e em políticas públicas.

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“A criação da UFEsporte representa um marco ao instituir uma universidade federal especializada na formação de profissionais, na produção de conhecimento científico e tecnológico e no fortalecimento de políticas públicas para o setor”, diz nota do Palácio do Planalto.

Também fazem parte da proposta iniciativas voltadas ao treinamento de atletas — especialmente os de alto rendimento — à inclusão de pessoas com deficiência, à promoção da equidade de gênero e étnico-racial e ao combate à discriminação, ao racismo e à violência no esporte.

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Os cursos de graduação e pós-graduação serão ofertados em áreas estratégicas para o setor esportivo, como Ciência do Esporte, Educação Física, Gestão do Esporte e do Lazer Comunitário, Medicina Esportiva e Reabilitação, Gestão e Marketing Esportivo e Nutrição Esportiva, entre outras.



O projeto que resultou na criação da UFEsporte foi encaminhado pelo governo federal à Câmara dos Deputados em dezembro de 2025. A proposta foi aprovada pelos deputados em fevereiro deste ano e recebeu o aval do Senado em 16 de junho. A sanção presidencial foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Sede em Brasília



A futura sede da universidade será instalada em um imóvel que passou para o patrimônio da União após uma negociação envolvendo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), os Correios, o MEC e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O prédio foi utilizado pelos Correios como parte do pagamento de débitos tributários e será destinado à instalação da nova instituição.