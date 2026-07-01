EUA alegam ligação com o PCC e sancionam empresas e brasileiros

Medida atinge três empresas brasileiras, uma portuguesa e dois brasileiros investigados por suposto apoio financeiro à facção, segundo o Departamento do Tesouro dos EUA - (crédito: Mandel Ngan/AFP)

O governo dos Estados Unidos (EUA) anunciou, nesta quarta-feira (1º/7), que vai impor sanções contra três empresas brasileiras e uma portuguesa, além de dois cidadãos brasileiros, por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). O anúncio foi feito por meio de comunicado oficial do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

Esta é a primeira vez que o governo norte-americano aplica sanções relacionadas a uma organização criminosa desde o anúncio de que o PCC e o Comando Vermelho (CV) seriam classificados como organizações terroristas.

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Os dois brasileiros sancionados foram Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. As empresas atingidas pela medida são Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Ltda., Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda., Wave Construções Inteligentes Ltda. e Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda., de Portugal.

Victor Henrique de Oliveira Shimada é o proprietário da Victory Trading, empresa investigada por suposta lavagem de dinheiro envolvendo o Corinthians, especificamente recursos recebidos por meio de negócios entre o clube e a empresa Vai de Bet.

De acordo com a investigação, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira atua como secretária de Shimada e seria responsável por organizar o recebimento de valores em espécie para dificultar a identificação da origem dos recursos.

As investigações do caso foram conduzidas pelo Federal Bureau of Investigation (FBI), pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) e pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

"Victor Henrique de Oliveira Shimada foi preso em janeiro de 2025 pela Polícia Federal (PF) por lavar dinheiro ilícito de um clube de futebol brasileiro em um esquema fraudulento de patrocínio [...] O empresário foi investigado por ter prestado apoio material, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico, bens ou serviços ao PCC", afirma o documento divulgado nesta quarta-feira.