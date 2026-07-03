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"Aqui para eles"

Lula faz gesto com dedo do meio durante evento no Planalto

Presidente exibiu o gesto durante discurso sobre políticas públicas de saúde bucal. Cerimônia marcou o anúncio de R$ 464,8 milhões em investimentos nas áreas de saúde, educação e habitação

"Precisamos acabar com essa ideia de que o pobre não gosta de coisa boa. Aqui para eles", disse Lula - (crédito: Reprodução/CanalGov)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um gesto com o dedo do meio durante uma cerimônia oficial realizada nesta sexta-feira (3/7), no Palácio do Planalto. A manifestação ocorreu enquanto defendia que a população de baixa renda tenha acesso a serviços públicos de qualidade, comparáveis aos oferecidos às pessoas de maior poder aquisitivo.

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O evento reuniu anúncios e entregas nas áreas de saúde, educação e habitação, com investimentos que somam R$ 464,8 milhões.

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Durante o discurso, Lula criticou a ideia de que pessoas pobres não valorizam produtos e serviços de qualidade. Ao afirmar que essa visão precisa ser superada, fez o gesto com o dedo do meio e declarou: "Precisamos acabar com essa ideia de que o pobre não gosta de coisa boa. Aqui para eles. Nós gostamos de coisa boa, queremos tudo de primeira". O momento foi registrado em vídeo e repercutiu nas redes sociais.
Na sequência, o presidente voltou a defender o fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal e afirmou que uma das situações que mais o incomodam é encontrar jovens de 20 ou 30 anos que perderam os dentes precocemente.
Segundo ele, o problema está relacionado às condições de pobreza, à falta de acesso à água de qualidade e às dificuldades enfrentadas por muitas famílias para adquirir itens básicos de higiene.
Lula também relembrou práticas adotadas em décadas anteriores, quando políticos distribuíam dentaduras em eventos públicos. De acordo com o presidente, as pessoas escolhiam próteses em cestas e as experimentavam no local para verificar se serviam, cenário que classificou como símbolo da precariedade do atendimento oferecido à população mais vulnerável.
Ao defender o programa Brasil Sorridente, o chefe do Executivo afirmou que o objetivo do governo é ampliar o acesso a tratamentos odontológicos modernos, incluindo limpeza, restaurações, tratamento de canal e a produção de próteses por meio de escaneamento digital e impressão em 3D. Segundo Lula, a intenção é garantir atendimento de qualidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Defeso eleitoral

A cerimônia desta sexta-feira marcou o encerramento de uma semana de agendas públicas do presidente antes do início das restrições impostas pelo calendário eleitoral, que passam a valer neste sábado (4), a três meses do primeiro turno das eleições.
Entre os anúncios estão a entrega de ambulâncias, unidades odontológicas móveis, micro-ônibus para transporte de pacientes, equipamentos para unidades básicas de saúde e hospitais, além da inauguração da Unidade Oncológica Dona Lindu, do Hospital do Amor, em Garanhuns (PE), construída com investimento federal de R$ 73,9 milhões e capacidade para realizar cerca de 20 mil atendimentos mensais.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 03/07/2026 20:18
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