Erika Hilton pede investigação sobre fim da mídia física do PlayStation

Deputada acionou a Senacon para apurar os impactos da decisão da Sony de encerrar a produção de jogos físicos para o PlayStation e possíveis violações aos direitos dos consumidores - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A Sony anunciou nesta quarta-feira (01/7) que não produzirá mais jogos físicos para o PlayStation a partir de 2028, ou seja, todos os jogos produzidos pela empresa e por parceiros só estarão disponíveis no formato de mídia digital. A justificativa da Sony foi que a decisão está “de acordo com a preferência dos consumidores”, mas a mudança gerou polêmicas sobre práticas colecionáveis ou de empréstimo de jogos.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), protocolou uma representação junto à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), nesta quinta-feira (02), para solicitar a abertura de uma investigação acerca dos impactos da medida no mercado brasileiro. A deputada ressalta as questões levantadas pelos consumidores, como o hobby de colecionar jogos, doar ou emprestar mídias físicas, além de argumentar que a ação da empresa não avaliou as práticas do mercado brasileiro.

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“É grave também a questão da posse do jogo. Os jogos em mídia digital, na maioria esmagadora dos casos, não são ‘vendidos’. Eles são ‘licenciados’ para o consumidor mediante pagamento. E as empresas distribuidoras desses jogos se reservam ao direito de cancelar essa licença a qualquer momento. Assim, um jogo pode simplesmente sumir da biblioteca digital do consumidor que achou que comprou o jogo”, escreveu Erika, por meio de suas redes sociais.

A representação encaminhada pela parlamentar classifica a atitude da Sony como uma violação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por restringir o direito de escolha dos clientes.

“A venda exclusivamente digital de jogos também fortalece o monopólio das lojas de cada empresa de consoles. Os consumidores terão direito de revender ou emprestar seus jogos digitais? Suspeito que não. A minha compreensão é que tudo isso já aponta a necessidade de uma atuação proativa por parte dos órgãos de defesa do consumidor contra o fim da mídia física”, argumenta a parlamentar.

???? SEM JOGUINHO COM OS CONSUMIDORES!



Estou encaminhando à Secretaria Nacional do Consumidor as denúncias que recebi sobre o anúncio do fim dos jogos em mídia física pros consoles PlayStation.



Há problemas evidentes nisso: os consoles vendidos hoje contam com o leitor de mídia… — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) July 3, 2026

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Erika Hilton ainda alertou para a prática abusiva de venda casada, já que o console comprado só terá uso mediante uma assinatura para adquirir os jogos: “Existirão apenas assinaturas, com mil níveis e preços diferentes, com anúncios no meio dos jogos e as piores práticas possíveis. O console, comprado pelo consumidor, só terá utilidade mediante a venda casada de uma assinatura”.

A decisão de seguir com a investigação solicitada pela deputada fica com a Senacon. Até o momento de publicação desta matéria o órgão não se manifestou sobre a denúncia.