Moraes mantém prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro

23/06/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Depoimento do ex presidente Jair Bolsonaro em sua casa no condomínio Solar de Brasília, sobre a arma encontrada com militar. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Eleitoral, autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro continue em prisão domiciliar humanitária. A decisão que prorroga a medida foi publicada nesta sexta-feira (3/7) e acompanha a manifestação da Procuradoria-Geral da República que não se opôs a manutenção da domiciliar.

Condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, teve a medida concedida em caráter humanitário por um período inicial de 90 dias, encerrado na última quinta-feira (25/6). Durante o período em prisão domiciliar, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu uma arma registrada em nome de Bolsonaro durante uma abordagem envolvendo um agente de segurança.

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O caso motivou a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência. No relatório final, Polícia Civil do Distrito Federal afirmou que não vê "materialidade e conduta dolosa de eventual crime de ilegal de arma de fogo de uso restrito" contra o ex-presidente

Nas últimas semanas, os advogados informaram ao STF que o ex-presidente voltou a apresentar crises de soluço e pediram a realização de novos exames médicos. Durante o período em que permaneceu em prisão domiciliar, Bolsonaro também deixou a residência uma única vez, para realizar um procedimento no ombro. Ele ficou internado por quatro dias antes de retornar ao cumprimento da medida.