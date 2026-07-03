Lula faz força-tarefa de entregas antes de restrição eleitoral

A partir de amanhã (4), pré-candidatos estão proibidos de participar de atos de entregas e anúncios, segundo a legislação eleitoral - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comanda nesta sexta-feira (3/7) uma grande mobilização nacional para acelerar entregas de obras, equipamentos e programas do governo federal em diversas regiões do país.

Em uma ação simultânea, ministros, secretários e aliados participam de cerimônias em 12 cidades de sete estados, enquanto Lula acompanhava os eventos por videoconferência, do Palácio do Planalto, em Brasília. A estratégia ocorre no último dia em que candidatos à reeleição podem participar de inaugurações e atos semelhantes antes das restrições impostas pela legislação eleitoral.



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A partir deste sábado (4), entram em vigor as regras previstas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que proíbem candidatos de comparecerem à inauguração de obras públicas nos três meses que antecedem o primeiro turno, marcado para 4 de outubro.

Por isso, o governo concentrou uma série de entregas nas áreas de saúde, educação e habitação, buscando concluir agendas que não poderão mais contar com a presença do presidente durante o período eleitoral.

No Planalto, Lula participa da cerimônia ao lado da primeira-dama Janja da Silva. As entregas foram apresentadas por meio de transmissões ao vivo com diferentes estados.

Na área da educação, foram inaugurados novos campi de Institutos Federais em cidades como Mauá, Bauru, Cotia, Osasco, Altos, no Piauí, e Tefé, no Amazonas. As agendas contaram com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro da Educação, Leonardo Barchini, do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, além de outras autoridades federais.

Hospitais e habitações



Na saúde, o governo promoveu entregas de ambulâncias, equipamentos hospitalares e novas unidades de atendimento. O ministro Alexandre Padilha participou de cerimônia em Campinas (SP), enquanto outras inaugurações ocorreram em Vassouras (RJ) e em Pernambuco, onde foi entregue o Hospital do Amor com a Unidade Oncológica Dona Lindu, batizada em homenagem à mãe de Lula.

Já na área habitacional, o ministro das Cidades, Vladimir Lima, esteve em Nova Iguaçu (RJ), onde entregou 900 moradias destinadas a mulheres beneficiárias de programas habitacionais.

Além dos ministros, governadores, parlamentares e lideranças políticas participaram das cerimônias realizadas em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Piauí, Amazonas, Sergipe e Alagoas. Durante as transmissões, Lula interagiu com os participantes e destacou os investimentos federais nas áreas consideradas prioritárias pelo governo.