Jair Renan Bolsonaro anuncia pré-candidatura à Câmara dos Deputados

"Essa caminhada é feita ao lado de cada patriota que acredita em um Brasil forte, livre e próspero", escreveu o vereador nas redes sociais - (crédito: AFP)

O vereador de Balneário Camboriú Jair Renan Bolsonaro (PL) anunciou neste domingo (5/7) que é pré-candidato a deputado federal por Santa Catarina nas eleições de 2026. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele oficializou a intenção de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados por meio de uma publicação nas redes sociais.

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Na mensagem divulgada pela campanha, Jair Renan afirmou que pretende construir sua candidatura ao lado de apoiadores do campo conservador. “Essa caminhada é feita ao lado de cada patriota que acredita em um Brasil forte, livre e próspero”, escreveu o parlamentar.

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Conhecido como o filho “04” do ex-presidente, Jair Renan foi eleito vereador de Balneário Camboriú nas eleições municipais de 2024, pelo PL. Caso a candidatura seja confirmada nas convenções partidárias de 2026, ele disputará uma cadeira na Câmara dos Deputados representando Santa Catarina.

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Neste ano, Jair Renan também esteve no centro de uma disputa judicial ao se tornar réu por lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. No entanto, em fevereiro, o Superior Tribunal de Justiça trancou a ação penal que tratava do caso.