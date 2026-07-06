Jair Renan Bolsonaro anuncia pré-candidatura à Câmara dos Deputados

O vereador de Balneário Camboriú Jair Renan Bolsonaro (PL) anunciou neste domingo (5/7) que é pré-candidato a deputado federal por Santa Catarina nas eleições de 2026. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele oficializou a intenção de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados por meio de uma publicação nas redes sociais.
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Na mensagem divulgada pela campanha, Jair Renan afirmou que pretende construir sua candidatura ao lado de apoiadores do campo conservador. “Essa caminhada é feita ao lado de cada patriota que acredita em um Brasil forte, livre e próspero”, escreveu o parlamentar.
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Conhecido como o filho “04” do ex-presidente, Jair Renan foi eleito vereador de Balneário Camboriú nas eleições municipais de 2024, pelo PL. Caso a candidatura seja confirmada nas convenções partidárias de 2026, ele disputará uma cadeira na Câmara dos Deputados representando Santa Catarina.
Neste ano, Jair Renan também esteve no centro de uma disputa judicial ao se tornar réu por lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. No entanto, em fevereiro, o Superior Tribunal de Justiça trancou a ação penal que tratava do caso.