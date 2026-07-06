Flávio e Eduardo Bolsonaro culpam Lula e PT por eliminação do Brasil na Copa

Flávio e Eduardo Bolsonaro associaram a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores - (crédito: Reprodução/Instagram)

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, usaram os perfis nas redes sociais para relacionar a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2026 ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao Partido dos Trabalhadores (PT).

As publicações foram feitas no domingo (6/7), após a derrota do Brasil para a Noruega.

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No X, Flávio escreveu que a equipe brasileira não conseguiu conquistar o torneio após a vitória do PT nas eleições presidenciais de 2002. Naquele ano, o Brasil foi a 1ª seleção a ser pentacampeã na Copa Mundo.

Desde que o PT chegou ao poder, em 2002, o Brasil nunca mais ganhou NADA, nem no futebol nem para os brasileiros.



Perdemos Copa, mas vamos ganhar o Brasil! pic.twitter.com/haFenDJgX4 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 5, 2026

Vale notar, porém, que à época da vitória no Mundial, o presidente do país era Fernando Henrique Cardoso. Lula foi eleito apenas em outubro de 2002 e, porteriormente tomou posse em janeiro de 2003.

Já Eduardo fez dois posts diferentes a respeito da derrota da Seleção.

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Primeiramente, 03 repetiu o discurso do irmão e lembrou que o volante Bruno Guimarães perdeu uma cobrança de pênalti aos 13 minutos do 1º tempo.

ISSO NÃO É SOBRE FUTEBOL: A SINA DO 13



Desde que Lula chegou ao poder o Brasil não ganhou mais nenhuma copa. pic.twitter.com/9vBVuBLXju — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) July 5, 2026

Além disso, o ex-deputado compartilhou uma foto do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao lado da Seleção quando conquistou a Copa América de 2019.

Perdemos a copa,

MAS VAMOS GANHAR O PAÍS! pic.twitter.com/uYXFIe1AiW July 5, 2026

"Perdemos a Copa, mas vamos ganhar o país". escreveu.