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Flávio e Eduardo Bolsonaro culpam Lula e PT por eliminação do Brasil na Copa

Ex-deputado compartilhou foto do pai com Seleção em 2019 e escreveu: "Perdemos a Copa, mas vamos ganhar o país"

Flávio e Eduardo Bolsonaro associaram a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores - (crédito: Reprodução/Instagram)
Flávio e Eduardo Bolsonaro associaram a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores - (crédito: Reprodução/Instagram)

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, usaram os perfis nas redes sociais para relacionar a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2026 ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao Partido dos Trabalhadores (PT).

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As publicações foram feitas no domingo (6/7), após a derrota do Brasil para a Noruega. 

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No X, Flávio escreveu que a equipe brasileira não conseguiu conquistar o torneio após a vitória do PT nas eleições presidenciais de 2002. Naquele ano, o Brasil foi a 1ª seleção a ser pentacampeã na Copa Mundo.

Vale notar, porém, que à época da vitória no Mundial, o presidente do país era Fernando Henrique Cardoso. Lula foi eleito apenas em outubro de 2002 e, porteriormente tomou posse em janeiro de 2003.

Já Eduardo fez dois posts diferentes a respeito da derrota da Seleção.

Primeiramente, 03 repetiu o discurso do irmão e lembrou que o volante Bruno Guimarães perdeu uma cobrança de pênalti aos 13 minutos do 1º tempo.

 

Além disso, o ex-deputado compartilhou uma foto do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao lado da Seleção quando conquistou a Copa América de 2019.

"Perdemos a Copa, mas vamos ganhar o país". escreveu.

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

    Por Letícia Passos
    postado em 06/07/2026 09:53
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