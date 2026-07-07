Flávio tenta se desvincular do tarifaço e culpabilizará Lula em audiência no USTR

Apesar das críticas de Trump à gestão petista, as novas tarifas foram anunciadas após a primeira ida do primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro a Washington - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado e Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência BrasiL)

O senador Flávio Bolsonaro participa nesta terça-feira (7/7) de uma audiência pública promovida pelo United States Trade Representative (USTR), órgão do governo dos Estados Unidos responsável pela política comercial do país. Segundo auxiliares da pré-campanha do parlamentar, o discurso terá como principal objetivo desvincular sua recente viagem a Washington do tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump contra produtos brasileiros.

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De acordo com interlocutores do senador, Flávio sustentará que a responsabilidade pelas sobretaxas recai sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e não sobre sua atuação nos Estados Unidos. A estratégia busca responder às críticas feitas por integrantes do Palácio do Planalto, que passaram a relacionar a ofensiva internacional do parlamentar ao agravamento da crise diplomática entre Brasília e Washington.

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Apesar das críticas de Trump à gestão petista, as novas tarifas foram anunciadas após a ida do primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Durante a viagem, Flávio reuniu-se com o secretário de Estado, Marco Rubio, e com o próprio presidente norte-americano. Na ocasião, também defendeu que as facções Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho fossem classificadas pelos EUA como organizações terroristas.

Nos bastidores do governo brasileiro, a atuação do senador é vista como uma tentativa de mobilizar o governo Trump para ampliar a pressão sobre o Brasil. A avaliação de integrantes do Planalto e do Itamaraty é de que Flávio tem atuado contra interesses da política externa brasileira ao buscar apoio de autoridades estrangeiras para influenciar questões internas do país.

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