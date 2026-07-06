Romeu Zema almoça com lideranças femininas nesta terça-feira (7/7)

O pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) se reúne, nesta terça-feira (7), em São Paulo, com lideranças femininas do setor financeiro. Durante o encontro, o ex-governador vai inaugurar o movimento "Mobilização das Mulheres", nova frente da campanha que visa engajar o eleitorado feminino na agenda política e econômica.

A previsão é que cerca de 100 lideranças femininas participem da reunião organizada por Maria Helena Válio, fundadora e CEO da Women Invest, grupo de mais de 6 mil integrantes que busca aproximar mulheres de investimentos com o objetivo de proporcionar autonomia financeira e troca de experiências.

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O encontro ocorre em meio a uma disputa eleitoral pelo voto feminino. Apesar de os presidenciáveis estarem em pré-campanha, intensificaram-se as estratégias para ampliar o apoio de mulheres para o pleito de outubro. Dados de 2022 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que as eleitoras brasileiras correspondem a 52,65% das pessoas aptas a votar, o que equivale a cerca de 82,3 milhões de mulheres.

Na esteira de anúncios para atrair o eleitorado feminino, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição, vem defendendo, na maioria dos seus discursos, políticas de combate à violência contra a mulher.

O segundo mais bem colocado nas pesquisas de intenção de voto, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pretende lançar um conjunto de propostas para o segmento ainda neste mês, além de estar sondando uma mulher para sua vice.