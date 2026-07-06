Exército entrega seis das oito armas de Bolsonaro após ordem de Moraes

A apreensão da arma pode precipitar o retorno do ex-presidente ao sistema prisional comum - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília entregou, nesta segunda-feira (6/7), à Polícia Federal (PF) seis das oito armas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que estavam, segundo a defesa, sob a custódia da corporação.

A ordem de apreensão dos armamentos veio do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ele havia dado 48 horas para que oito armas do ex-presidente fossem entregues à Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No entanto, apenas seis estavam sob a custódia da corporação. Uma pistola Glock 9mm e uma espingarda Maestro Arms Company calibre 12 GA não se encontram no batalhão de Brasília. Assim, as seis armas entregues à PF foram:

Pistola Forjas Taurus, calibre .380 Automatic;

Pistola Forjas Taurus, calibre .40 Smith & Wesson;

Carabina/Fuzil Springfield Armory, calibre 7,62x51 mm;

Espingarda Typhoon, calibre 12 GA;

Pistola Arex, calibre 9x19 mm Parabellum;

Pistola SIG-Sauer, calibre 9x19 mm Parabellum.

Vale lembrar que, ao manter a prisão domiciliar do ex-presidente, Moraes determinou a entrega de 10 armas vinculadas a Bolsonaro. A defesa do ex-presidente, no entanto, informou que, desse total, duas foram entregues à Polícia Federal em abril de 2023, de acordo com ordem do Tribunal de Contas da União (TCU).

As demais oito, segundo os advogados, estariam com o Batalhão de Polícia do Exército. Ainda na última sexta-feira (3/7), Moraes também determinou a revogação do Certificado de Registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) de Bolsonaro. Ele considerou "incompatível" a manutenção da posse de armas de fogo pelo ex-presidente enquanto ele cumpre pena.