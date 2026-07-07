Domingos Sávio defende restrições e critica avanço das bets

"O que a gente tem hoje é um incentivo para esse tipo de vício de uma maneira descabida", disse o deputado - (crédito: Bruno Spada/Agência Câmara)

A discussão sobre a expansão das apostas esportivas on-line voltou a mobilizar parlamentares às vésperas da audiência pública que será realizada pela Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados.

Entre os críticos do setor está o deputado federal Domingos Sávio (PL-MG), que defende o endurecimento das regras para as chamadas bets e chegou a afirmar que, se dependesse de sua posição pessoal, a atividade “deveria ser encerrada”.



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Em entrevista ao Correio, o parlamentar avaliou que o crescimento das plataformas de apostas tem provocado mais prejuízos do que benefícios ao país. Segundo ele, os efeitos mais preocupantes recaem sobre parcelas economicamente vulneráveis da população, que estariam mais expostas aos riscos do jogo compulsivo.

“O que a gente tem hoje é um incentivo para esse tipo de vício de uma maneira descabida”, afirmou. Na avaliação do deputado, a forte associação das empresas de apostas ao futebol e a presença constante de publicidade em transmissões esportivas contribuem para ampliar o alcance da atividade e estimular novos apostadores.

Domingos Sávio é autor de um projeto de lei (PL) que propõe restringir a publicidade das bets nos moldes das limitações impostas ao setor de tabaco. Para o parlamentar, as apostas on-line produzem impactos que vão além da esfera financeira, atingindo também a saúde mental dos usuários e a dinâmica familiar.

Organizações criminosas

O deputado argumenta que relatos de pessoas endividadas e de famílias afetadas pelo vício em apostas justificam uma intervenção mais rigorosa do poder público. Ele também defende o fortalecimento dos mecanismos de fiscalização e menciona preocupações relacionadas a denúncias de lavagem de dinheiro e possíveis vínculos de operadores ilegais com organizações criminosas.

A audiência pública promovida pela Comissão do Esporte está marcada para esta quarta-feira (8/7) e reunirá representantes do governo federal, especialistas em saúde, pesquisadores e integrantes da sociedade civil para discutir os impactos econômicos e sociais das apostas esportivas.