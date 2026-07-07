Líder do PT quer acelerar debate sobre bets na Câmara: "Copa trouxe tema de volta"

Uczai ressaltou que a iniciativa reflete uma posição da bancada e da federação partidária, e não necessariamente uma orientação do governo federal - (crédito: Danandra Rocha/CB/DA.Press)

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), afirmou nesta terça-feira (7/7) que a bancada do partido pretende intensificar a discussão sobre a regulamentação das apostas esportivas on-line no segundo semestre legislativo. Segundo o parlamentar, o tema voltou a ganhar força no Congresso após a ampla exposição das plataformas de apostas durante a Copa do Mundo.

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Em conversa com jornalistas, Uczai disse que a discussão sobre as bets tem avançado em diferentes espaços do Legislativo e defendeu que a Câmara passe a analisar propostas relacionadas ao setor. Para o deputado, o assunto deve integrar as prioridades debatidas pela bancada petista e pela federação partidária nas próximas semanas.

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“A Copa do Mundo trouxe de volta esse tema”, afirmou o líder do PT, ao mencionar as preocupações levantadas em torno dos impactos das apostas esportivas na sociedade brasileira.

De acordo com Uczai, a intenção é levar o assunto para as reuniões de definição da pauta legislativa, com o objetivo de construir consenso em torno de projetos que tratem da atividade. O parlamentar ressaltou que a iniciativa reflete uma posição da bancada e da federação partidária, não necessariamente uma orientação do governo federal.

A declaração ocorre na véspera da audiência pública promovida pela Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, marcada para esta quarta-feira (8), às 14h. O encontro reunirá representantes do governo, pesquisadores, profissionais da área da saúde e integrantes da sociedade civil para discutir os efeitos econômicos e sociais da expansão das apostas esportivas no país.