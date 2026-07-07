Lindbergh critica discurso de Flávio nos EUA: "Lacaio de Trump"

"No passado, comemorou o tarifaço contra o país e agradeceu a Trump. Agora só pede adiamento", disse o deputado sobre Flávio - (crédito: Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados)

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) se manifestou no X, nesta terça-feira (7/7), sobre a participação do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma audiência realizada pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), em Washington. Para Lindbergh, a participação de Flávio foi de interesse eleitoral.

“Ele não foi defender o Brasil, mas apenas tentar apagar as próprias digitais. No passado, comemorou o tarifaço contra o país e agradeceu a Trump. Agora só pede adiamento: diz que 'agora' é o pior momento. Depois da eleição, pelo visto, o Brasil que se vire”, escreveu.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Flávio fala contra sobretaxas e defende Pix durante negociação com os EUA

De acordo com o parlamentar, o documento apresentado pelo senador transforma a defesa do Pix em justificativa para promover uma agenda de mercado.

“Propõe travar a internacionalização do Pix, aliviar a vida das bandeiras de cartões de crédito como Mastercard, Visa e American Express, cita o Zelle e o FedNow como alternativas e abre caminho para tarifa zero no etanol, em benefício direto de interesses norte-americanos”, argumentou.



Leia também: Flávio tenta se desvincular do tarifaço e culpabilizará Lula em audiência no USTR

Ele ainda comentou a relação do senador com Vorcaro e o Banco Master. “E ainda teve a coragem de falar em corrupção, Master e Vorcaro, omitindo sua relação direta com o banqueiro, os R$ 61 milhões do Dark Horse e o elo da financiadora do filme com empresa apontada por lavar dinheiro para o PCC, uma organização classificada recentemente pelos EUA como terrorista. Lacaio de Trump e do crime organizado!”, escreveu, na publicação.

JOGO DE CENA



A participação de Flávio Bolsonaro no USTR teve interesse meramente eleitoral. Ele não foi defender o Brasil, mas apenas tentar apagar as próprias digitais. No passado, comemorou o tarifaço contra o país e agradeceu a Trump. Agora só pede adiamento: diz que “agora”… — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) July 7, 2026

Flávio nos EUA

Durante sua exposição oral, o pré-candidato pediu às autoridades dos EUA que não imponham tarifas ao Brasil e defendeu a negociação. “O Pix não é um problema a ser corrigido. É uma solução. Ele ampliou a inclusão financeira ao trazer milhões de brasileiros — especialmente os mais pobres — para a economia formal”, disse.

Leia também: PL marca data e local para oficializar candidatura de Flávio Bolsonaro

Segundo ele, esse avanço também beneficiou empresas americanas. “O volume de transações processadas por cartões de pagamento emitidos por bandeiras dos Estados Unidos continuou crescendo paralelamente à ampla adoção do Pix, uma vez que essas empresas prestam serviços que se complementam, e não competem com o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos”, explicou Flávio.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia

Saiba Mais Política PT critica família Bolsonoro e posta vídeo de Lula falando em soberania

PT critica família Bolsonoro e posta vídeo de Lula falando em soberania Política Flávio diz ter defendido Brasil e critica ausência do governo nos EUA