Gilmar Mendes lamenta queda do Brasil e mira Copa de 2030

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), utilizou as redes sociais para se manifestar sobre a eliminação da Seleção brasileira da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (07/7). Em uma postagem no X, o ministro se diz grato ao time e ao técnico italiano Carlo Ancelotti. Gilmar também homenageou Neymar pelos anos que jogou com a camisa 10.

Fundador do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), órgão ligado à CBF Academy, o ministro cita a preparação para o Mundial em 2030: “Encerrada nossa participação na Copa de 2026, fica a gratidão. Uma Copa do Mundo se constrói ao longo de anos, com disciplina e a enorme responsabilidade de todos que vestem a camisa verde e amarela. Agora, rumo a 2030, começa um novo ciclo. A permanência de Carlo Ancelotti à frente da equipe dá solidez a esse recomeço, e a Seleção que se renova encontrará no torcedor, uma vez mais, a sua maior força”, escreveu.

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A CBF Academy é a empresa da Comissão Brasileira de Futebol responsável por formar técnicos e gestores de futebol no Brasil, cursos que são administrados pelo IDP, fundado por Gilmar Mendes e dirigido pelo filho do magistrado, Francisco Mendes, que também integra o Comitê Disciplinar da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Após a polêmica envolvendo a expulsão do atacante norte-americano Folarin Balogun, que ganhou repercussão quando o presidente Donald Trump admitiu ter ligado para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para que o cartão vermelho do jogador fosse revisto, foi o Comitê Disciplinar o responsável por analisar o caso.

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Segundo a Fifa, a decisão do Comitê Disciplinar não anulou o cartão vermelho, sendo assim, a federação reforçou que a expulsão foi mantida e o atacante recebeu suspensão de uma partida e multa de US$ 40 mil (cerca de R$ 205 mil na cotação atual).

Encerrada nossa participação na Copa de 2026, fica a gratidão. Uma Copa do Mundo se constrói ao longo de anos, com disciplina e a enorme responsabilidade de todos que vestem a camisa verde e amarela. Agora, rumo a 2030, começa um novo ciclo. A permanência de Carlo Ancelotti à… — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) July 7, 2026