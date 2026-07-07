"Vamos elegê-lo inimigo dos trabalhadores", diz líder do PT sobre Alcolumbre

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), afirmou nesta terça-feira (7/7) que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), será eleito como “inimigo dos trabalhadores” caso não dê andamento à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do fim da escala 6x1.
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“Esta semana, nós vamos dar uma trégua para o Davi Alcolumbre, para ele dar o passo de mandar (a matéria) para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se, até semana que vem, ele não encaminhar, nós vamos elegê-lo como inimigo. Inimigo dos trabalhadores e da pauta”, afirmou.
A PEC foi aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados no final de maio, e foi encaminhada para o Senado Federal. No entanto, a tramitação não avançou. Antes de ir ao Plenário da Casa Alta, a matéria ainda teria de passar pela CCJ. Porém, Alcolumbre não despachou a PEC para a comissão.
Havia uma perspectiva de a líder do governo no Senado, Tereza Leitão (PT-PE), conversar sobre o calendário de tramitação da medida com o presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), nesta terça. A pauta é a grande prioridade do governo no Congresso Nacional, e uma das apostas para garantir a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Tensão entre Lula e Alcolumbre
No entanto, assim como outras matérias prioritárias do governo, a PEC também depende de uma melhora na relação de Alcolumbre com o presidente Lula, que está abalada desde que maioria dos senadores votaram pela derrubada da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).
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postado em 07/07/2026 15:32