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Jornada de trabalho

"Vamos elegê-lo inimigo dos trabalhadores", diz líder do PT sobre Alcolumbre

Pedro Uczai (PT-SC) afirmou nesta terça (7/7) que dará uma "trégua" nesta semana a Alcolumbre, mas que o senador será tratado como inimigo se não avançar com a PEC 6x1

"Se, até semana que vem, ele (Alcolumbre) não encaminhar, nós vamos elegê-lo como inimigo. Inimigo dos trabalhadores e da pauta", afirmou Uczai - (crédito: Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), afirmou nesta terça-feira (7/7) que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), será eleito como “inimigo dos trabalhadores” caso não dê andamento à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do fim da escala 6x1. 

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“Esta semana, nós vamos dar uma trégua para o Davi Alcolumbre, para ele dar o passo de mandar (a matéria) para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se, até semana que vem, ele não encaminhar, nós vamos elegê-lo como inimigo. Inimigo dos trabalhadores e da pauta”, afirmou.
A PEC foi aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados no final de maio, e foi encaminhada para o Senado Federal. No entanto, a tramitação não avançou. Antes de ir ao Plenário da Casa Alta, a matéria ainda teria de passar pela CCJ. Porém, Alcolumbre não despachou a PEC para a comissão.
Havia uma perspectiva de a líder do governo no Senado, Tereza Leitão (PT-PE), conversar sobre o calendário de tramitação da medida com o presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), nesta terça. A pauta é a grande prioridade do governo no Congresso Nacional, e uma das apostas para garantir a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Tensão entre Lula e Alcolumbre

No entanto, assim como outras matérias prioritárias do governo, a PEC também depende de uma melhora na relação de Alcolumbre com o presidente Lula, que está abalada desde que maioria dos senadores votaram pela derrubada da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

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Luíza Grecco Altoé*

Estagiária

Olá, sou a Luíza. Estou cursando o quarto semestre de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Gosto de ler, escrever e, principalmente, de ouvir e contar histórias, como bons jornalistas.

Por Luíza Grecco Altoé*
postado em 07/07/2026 15:32
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