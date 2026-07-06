Erika cobra fim da 6x1 após Brasil ser eliminado da Copa: "Povo está sendo derrotado"

A parlamentar do PSol criticou a demora na tramitação da proposta e afirmou que a PEC está parada há mais de um mês no Senado - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 serviu de gancho para a deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) cobrar celeridade na pauta que extingue a escala de trabalho 6x1. Em publicação nas redes sociais neste domingo (5/7), a parlamentar comparou a derrota do Brasil em campo à situação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada semanal de trabalho e garante dois dias de descanso para cada cinco trabalhados.

Na mensagem, Erika afirmou que, diferentemente do resultado esportivo, determinado pela capacidade das equipes dentro das quatro linhas, o Senado possui condições de promover uma “vitória” para os trabalhadores ao avançar com a análise da matéria. A deputada criticou a demora na tramitação da proposta e afirmou que a PEC está parada há mais de um mês, acusando setores da oposição e representantes do empresariado de atuarem para esfriar o debate. "O povo está sendo derrotado", comentou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A manifestação ocorre em meio à pressão de movimentos sindicais e de parlamentares favoráveis à redução da jornada de trabalho. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados no fim de maio, após meses de mobilização nas redes sociais e no Congresso Nacional. O texto estabelece a redução da jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, preserva os salários e cria uma regra que substitui a tradicional escala 6x1 por um modelo com dois dias de descanso para cada cinco trabalhados.

Leia também: Flávio e Eduardo Bolsonaro culpam Lula e PT por eliminação do Brasil na Copa

Desde que chegou ao Senado, entretanto, a PEC não avançou para votação. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), rejeitou a possibilidade de uma tramitação acelerada e defendeu que a proposta passe pelas comissões temáticas antes de ser apreciada pelo plenário. A posição foi interpretada por apoiadores da medida como um dos principais fatores para a lentidão no andamento da matéria.

Saiba Mais Política STF dá 48 horas para tribunais explicarem pagamentos de juízes

STF dá 48 horas para tribunais explicarem pagamentos de juízes Política Paulo Figueiredo desiste de ir à audiência sobre tarifas nos EUA

Paulo Figueiredo desiste de ir à audiência sobre tarifas nos EUA Política Jair Renan Bolsonaro anuncia pré-candidatura à Câmara dos Deputados

Jair Renan Bolsonaro anuncia pré-candidatura à Câmara dos Deputados Política Exército terá que entregar oito armas de Bolsonaro à PF em 48 horas

Exército terá que entregar oito armas de Bolsonaro à PF em 48 horas Política CNJ autoriza pagamento retroativo de adicional a juízes antes de decisão do STF



