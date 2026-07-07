Motta acelera PEC da maioridade e Planalto orienta Lula a evitar embates

Estratégia recomendada ao petista seria a de manter distância do debate levantado por Motta e evitar manifestações que ampliem a polarização - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu acenar à oposição ao determinar a instalação de uma comissão especial para analisar a PEC que reduz a maioridade penal. A iniciativa provocou reação no Palácio do Planalto, que, segundo fontes ouvidas pela reportagem, foi previamente informado sobre a movimentação e orientou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a evitar um embate público em torno do tema.

A avaliação de interlocutores do governo é que transformar a proposta em uma disputa direta entre o Planalto e o Congresso poderia fortalecer o discurso da oposição em um tema de forte apelo popular. Por isso, a estratégia recomendada ao petista é manter distância do debate e evitar manifestações que ampliem a polarização.

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Nos bastidores, a leitura é de que a decisão de Hugo Motta tem caráter mais político do que legislativo. A instalação da comissão é vista como um gesto de aproximação com a oposição na Câmara, sem que isso signifique, necessariamente, a intenção de levar a proposta ao plenário antes das eleições.

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A expectativa é que a tramitação avance em ritmo lento, permitindo ao presidente da Casa sinalizar espaço para pautas conservadoras sem assumir o compromisso de votar a matéria no curto prazo.