Edinho Silva sai em defesa de Lula e critica "entreguismo" dos Bolsonaro

Edinho frisou que a família Bolsonaro quer apenas adiar o tarifaço, por interesses eleitorais - (crédito: Divulgação/PT)

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, usou as rede sociais nesta terça-feira (7/7) para defender o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e acusar a família Bolsonaro de ter interesses pessoais com a taxação que os Estados Unidos estão propondo contra o Brasil.

Pelo X (antigo Twitter), Edinho escreveu que Lula teve coragem e responsabilidade diante das ameaças do presidente americano, Donald Trump.

“Presidente Lula tem coragem e responsabilidade com o povo brasileiro, e, por isso, durante todo o tarifaço do Trump e diante da recente ameaça de ingerência no Pix, no destino das nossas riquezas naturais, protegeu os interesses da nossa economia e do povo brasileiro”, disse Edinho.

Ele continuou a postagem criticando os integrantes da família Bolsonaro, que, nos últimos meses, vem atuando para que o Brasil seja taxado.

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O Presidente Lula tem coragem e responsabilidade com o povo brasileiro e por isso, durante todo o tarifaço do Trump e diante da recente ameaça de ingerência no PIX, no destino das nossas riquezas naturais, protegeu os interesses da nossa economia e do povo brasileiro.



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“A família Bolsonaro é o oposto. Quer suspender o tarifaço até as eleições, em um verdadeiro 'faz de conta entreguista', e oferece equipe de transição (caso vença as eleições), para o Trump”, escreveu o petista.

Edinho afirma ainda que a intenção da oposição é ainda maior, de repassar informações estratégicas para o governo americano. “É para os EUA terem acesso a todas as nossas informações sigilosas e estratégicas. Isso é entreguismo. É prejudicar os interesses do nosso país", finalizou.

Flávio vai aos EUA

Na semana passada, o senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enviou ao Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) uma solicitação pedindo o adiamento das tarifas impostas ao Brasil para depois das eleições, alegando que a iniciativa acabou fortalecendo o petista.

Nesta terça-feira, o senador foi aos EUA para participar de audiência da USTR sobre o tema, e pediu para que a taxação só ocorra após as eleições.