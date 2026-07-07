Edinho Silva sai em defesa de Lula e critica "entreguismo" dos Bolsonaro

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, usou as rede sociais nesta terça-feira (7/7) para defender o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e acusar a família Bolsonaro de ter interesses pessoais com a taxação que os Estados Unidos estão propondo contra o Brasil.
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Pelo X (antigo Twitter), Edinho escreveu que Lula teve coragem e responsabilidade diante das ameaças do presidente americano, Donald Trump.
“Presidente Lula tem coragem e responsabilidade com o povo brasileiro, e, por isso, durante todo o tarifaço do Trump e diante da recente ameaça de ingerência no Pix, no destino das nossas riquezas naturais, protegeu os interesses da nossa economia e do povo brasileiro”, disse Edinho.
Ele continuou a postagem criticando os integrantes da família Bolsonaro, que, nos últimos meses, vem atuando para que o Brasil seja taxado.
O Presidente Lula tem coragem e responsabilidade com o povo brasileiro e por isso, durante todo o tarifaço do Trump e diante da recente ameaça de ingerência no PIX, no destino das nossas riquezas naturais, protegeu os interesses da nossa economia e do povo brasileiro.
A família… pic.twitter.com/CnAQMJTbTH— Edinho Silva (@edinhosilva) July 7, 2026
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“A família Bolsonaro é o oposto. Quer suspender o tarifaço até as eleições, em um verdadeiro 'faz de conta entreguista', e oferece equipe de transição (caso vença as eleições), para o Trump”, escreveu o petista.
Edinho afirma ainda que a intenção da oposição é ainda maior, de repassar informações estratégicas para o governo americano. “É para os EUA terem acesso a todas as nossas informações sigilosas e estratégicas. Isso é entreguismo. É prejudicar os interesses do nosso país", finalizou.
Flávio vai aos EUA
Na semana passada, o senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enviou ao Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) uma solicitação pedindo o adiamento das tarifas impostas ao Brasil para depois das eleições, alegando que a iniciativa acabou fortalecendo o petista.
Nesta terça-feira, o senador foi aos EUA para participar de audiência da USTR sobre o tema, e pediu para que a taxação só ocorra após as eleições.
postado em 07/07/2026 18:32