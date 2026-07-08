InícioPolítica
Eleições 2026

Zema volta a atacar Gilmar Mendes e diz não ter "rabo preso"

Em Brasília, pré-candidato à Presidência afirmou que é alvo de processo do ministro do STF e reforçou críticas ao Judiciário

Segundo Zema, sua trajetória no setor privado lhe dá liberdade para criticar autoridades que considera
Segundo Zema, sua trajetória no setor privado lhe dá liberdade para criticar autoridades que considera "intocáveis" - (crédito: Danandra Rocha/CB/DA.Press)

Durante reunião-almoço promovida pela Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN), em Brasília, nesta terça-feira (8/7), o pré-candidato à Presidência da República e ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), voltou a elevar o tom contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e afirmou que sua trajetória no setor privado lhe dá liberdade para criticar autoridades que considera “intocáveis”.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Zema destacou sua atuação empresarial antes de ingressar na vida pública e afirmou que não mantém relações de dependência com governos ou grupos políticos. “Graças a Deus, nunca tivemos essa relação de dependência, o que faz com que eu tenha muito mais liberdade. Nenhum outro pré-candidato tem criticado tantos intocáveis quanto eu. Não tenho rabo preso”, declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na sequência, o ex-governador mencionou diretamente o embate que trava com Gilmar Mendes. “Inclusive estou sendo processado pelo ilustríssimo, magnífico, não sei o que mais, Gilmar Mendes. Mas quem voou no jatinho do bandido não fui eu, foi ele e os colegas dele. Então, estou muito tranquilo”, afirmou.

A fala ocorre em meio a uma escalada de atritos entre Zema e o ministro do STF. Nos últimos meses, o ex-governador passou a fazer críticas frequentes à atuação da Corte, especialmente em temas relacionados à liberdade de expressão e às investigações conduzidas pelo Supremo.

Em resposta, Gilmar Mendes tem acusado o político mineiro de atacar instituições que, segundo ele, foram fundamentais para garantir a estabilidade financeira de Minas Gerais durante sua gestão.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 08/07/2026 14:59 / atualizado em 08/07/2026 15:00
SIGA
x