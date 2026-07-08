Zema volta a atacar Gilmar Mendes e diz não ter "rabo preso"

Segundo Zema, sua trajetória no setor privado lhe dá liberdade para criticar autoridades que considera "intocáveis" - (crédito: Danandra Rocha/CB/DA.Press)

Durante reunião-almoço promovida pela Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN), em Brasília, nesta terça-feira (8/7), o pré-candidato à Presidência da República e ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), voltou a elevar o tom contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e afirmou que sua trajetória no setor privado lhe dá liberdade para criticar autoridades que considera “intocáveis”.

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Zema destacou sua atuação empresarial antes de ingressar na vida pública e afirmou que não mantém relações de dependência com governos ou grupos políticos. “Graças a Deus, nunca tivemos essa relação de dependência, o que faz com que eu tenha muito mais liberdade. Nenhum outro pré-candidato tem criticado tantos intocáveis quanto eu. Não tenho rabo preso”, declarou.

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Na sequência, o ex-governador mencionou diretamente o embate que trava com Gilmar Mendes. “Inclusive estou sendo processado pelo ilustríssimo, magnífico, não sei o que mais, Gilmar Mendes. Mas quem voou no jatinho do bandido não fui eu, foi ele e os colegas dele. Então, estou muito tranquilo”, afirmou.

A fala ocorre em meio a uma escalada de atritos entre Zema e o ministro do STF. Nos últimos meses, o ex-governador passou a fazer críticas frequentes à atuação da Corte, especialmente em temas relacionados à liberdade de expressão e às investigações conduzidas pelo Supremo.

Em resposta, Gilmar Mendes tem acusado o político mineiro de atacar instituições que, segundo ele, foram fundamentais para garantir a estabilidade financeira de Minas Gerais durante sua gestão.