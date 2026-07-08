Flávio Bolsonaro critica operação da PF contra o pai e fala em "cortina de fumaça"

"Reviraram tudo. Tiveram que tirar a Laurinha do quarto dela para fazer a busca", lamentou o presidenciável - (crédito: Reprodução)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu nesta quarta-feira (8/7) à operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o parlamentar classificou a medida como uma “cortina de fumaça” e afirmou que a defesa já havia prestado esclarecimentos sobre a localização de todas as armas registradas em nome do pai.

Segundo o presidenciável, a decisão que resultou na busca ocorreu mesmo após a equipe jurídica de Bolsonaro ter informado ao Supremo Tribunal Federal (STF) o paradeiro dos armamentos. Flávio argumentou que os dados teriam sido apresentados de forma documentada e transparente nos últimos dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Moraes cita inconsistência em informações sobre armas de Bolsonaro

“O que acontece hoje? Ele faz uma busca e apreensão para saber se a defesa estava mentindo ou não. Esse é o tratamento que tem sido dado ao presidente Bolsonaro”, declarou, em referência ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pela autorização da diligência.

Na transmissão, o parlamentar relatou que a operação provocou transtornos à família do ex-presidente. De acordo com ele, os agentes realizaram uma vistoria detalhada em todos os cômodos da residência, incluindo o quarto de Laura Bolsonaro, filha mais nova do ex-presidente.

“Foi um constrangimento danado. Reviraram tudo. Tiveram que tirar a Laurinha do quarto dela para fazer a busca”, afirmou.

Apesar das críticas à decisão judicial, Flávio ressaltou que não faz reparos à atuação da Polícia Federal. Segundo ele, os agentes apenas cumpriram uma determinação expedida pelo Supremo.

O senador também afirmou que a operação não encontrou irregularidades e sustentou que todas as informações fornecidas pela defesa de Bolsonaro correspondiam à realidade. Para ele, a ação buscava identificar eventual arma não declarada às autoridades, hipótese que, segundo disse, não se confirmou.

Ao comentar o episódio, Flávio voltou a afirmar que o pai é alvo de perseguição política. “Foi muito ruim, muito constrangedor. Mais uma vez, uma situação em que a família toda sofre. É uma perseguição implacável com o presidente Bolsonaro”, declarou.

Pré-candidato à Presidência da República em 2026, Flávio Bolsonaro aproveitou a transmissão para informar que cancelou compromissos políticos em Pernambuco para permanecer em Brasília acompanhando os desdobramentos da operação. O senador também confirmou agendas previstas para os próximos dias no Ceará, ao lado do presidente do PL no estado, André Fernandes.