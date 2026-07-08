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Fachin defende regulação contra bets e cita relação com crime organizado

Presidente do STF afirma que avanço das apostas on-line e sua relação com o crime organizado exigem maior controle financeiro e cooperação entre instituições nacionais e internacionais

Para Fachin, a expansão das bets exige uma resposta coordenada do Estado brasileiro - (crédito: Luiz Silveira/STF)
Para Fachin, a expansão das bets exige uma resposta coordenada do Estado brasileiro - (crédito: Luiz Silveira/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Edson Fachin, defendeu nesta quarta-feira (8/7) o fortalecimento da regulação financeira para enfrentar a atuação das plataformas de apostas on-line, conhecidas como bets, e sua possível ligação com organizações criminosas. A declaração foi feita durante a solenidade de inauguração das Varas Especializadas sobre Crime Organizado do Tribunal de Justiça de São Paulo.

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Segundo o magistrado, a conexão entre o crime organizado e o mercado de apostas representa um problema estrutural que vai além da esfera econômica, alcançando áreas como segurança pública e combate à lavagem de dinheiro. Para Fachin, o cenário exige mecanismos mais eficientes de fiscalização e controle das operações financeiras realizadas por essas empresas.

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Durante o discurso, o presidente do STF ressaltou que o fenômeno já possui dimensão internacional. De acordo com ele, muitas plataformas estão sediadas fora do Brasil, em empresas constituídas em outros países, o que dificulta a atuação das autoridades brasileiras e amplia os desafios para a responsabilização dos envolvidos.

Fachin também chamou atenção para o uso de criptoativos e para a fragmentação das transações financeiras em diferentes jurisdições. Na avaliação do ministro, esses fatores dificultam investigações, bloqueios de patrimônio e a recuperação de ativos provenientes de atividades ilícitas, tornando indispensável a cooperação entre órgãos nacionais e estrangeiros.

O ministro afirmou que o tema já está sendo acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal em conjunto com outras instituições. Segundo ele, a Corte tem desenvolvido iniciativas em articulação com o Banco Central e acompanha medidas relacionadas às diretrizes apresentadas pelo ministro Flávio Dino voltadas à atuação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Ao encerrar a fala, Fachin reforçou que a expansão das apostas on-line exige uma resposta coordenada do Estado brasileiro. Para o presidente do STF, o fortalecimento da regulação financeira e o aperfeiçoamento dos instrumentos de fiscalização são medidas necessárias para enfrentar um problema que, segundo ele, já possui caráter transnacional e demanda atuação integrada entre os Poderes e os órgãos de controle.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 08/07/2026 15:32
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