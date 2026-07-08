Deputado defende proibição de publicidade de bets no esporte

"Da mesma forma como foi proibida a propaganda de bebidas e cigarros no esporte, temos que fazer o mesmo com as bets", declarou o deputado - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

As apostas esportivas voltaram ao centro das discussões na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (8/7), em audiência pública da Comissão do Esporte que reuniu parlamentares, representantes do governo e especialistas para discutir os impactos da expansão do setor.

Entre os principais temas estavam a publicidade das plataformas, a manipulação de resultados e o aumento dos casos de ludopatia, o vício em jogos. Para o deputado Luiz Lima (Novo-RJ), um dos mais críticos durante a sessão, é preciso criar restrições à presença das empresas de aposta no esporte.

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“As apostas não fazem parte do cotidiano do esporte. Da mesma forma como foi proibida a propaganda de bebidas e cigarros no esporte, temos que fazer o mesmo com as bets”, declarou.

Segundo o parlamentar, investigações realizadas no Rio de Janeiro apontam para uma migração de parte das operações do jogo do bicho para plataformas de apostas online. Para ele, a publicidade feita por atletas, influenciadores e outras personalidades incentiva o hábito de apostar, e deveria ser limitada.

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Manipulação dos jogos



O debate ocorre em meio à repercussão de uma nova suspeita de manipulação envolvendo um jogador da Série A do Campeonato Brasileiro e em meio à Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.

A audiência foi realizada a pedido do deputado Saulo Pedroso (PSD-SP), que defendeu o aperfeiçoamento da regulamentação das apostas esportivas para ampliar a proteção aos consumidores e preservar a integridade das competições.

Também nesta quarta, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin afirmou, durante um evento privado, que “a relação entre o crime organizado e as bets no Brasil é um tema estruturalmente relevante para despertar, cada vez maior, a necessidade de uma regulação financeira que esteja atenta para este grave problema social e de segurança pública”.