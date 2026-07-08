Ex-ministro de Bolsonaro ataca campanha de Flávio: "Não existe"

O ex-ministro Fabio Wajngarten fez uma série de críticas à pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à presidência da República e sugestões para que o parlamentar tenha melhores condições de derrotar o presidente Lula (PT) em outubro.

"A campanha de Flávio não existe: não tem agenda, comunicação, organização e planejamento. Não tem a mínima organicidade que as anteriores tiveram, gerando motivação espontânea", escreveu, em post no X (antigo Twitter).

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Apesar das críticas, o ex-ministro avaliou que Lula não abre vantagem nas pesquisas de intenção de voto. "o Brasil quer mudança", comentou.

Sugestões

Pouco depois, Wajngarten publicou mensagem endereçada ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, com uma série de sugestões: "Time que não performa tem que mexer".

O advogado pediu o retorno de Marcelão — como é conhecido o marqueteiro Marcello Lopes — ao posto de coordenador-geral da campanha. Ele deixou a equipe em meio à crise pela revelação do envolvimento de Flávio com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. O publicitário Eduardo Fischer assumiu o posto.

"Empodere nominalmente grandes lideranças católicas, evangélicas, do agro, da segurança pública, da área médica, da educação e do desenvolvimento do varejo, para reuniões semanais com updates diários", aconselhou o ex-ministro.

Wajngarten foi chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) e secretário-executivo do Ministério das Comunicações durante o governo de Jair Bolsonaro. Depois, atuou como assessor do PL até ser demitido em maio do ano passado pelo vazamento de mensagens com críticas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

