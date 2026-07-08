Leila Barros relaciona desistência de Ibaneis a desgaste com caso Master

A parlamentar afirmou que a saída do emedebista da corrida eleitoral não se justifica por cansaço. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A senadora e pré-candidata à reeleição Leila Barros (PDT-DF) comentou a decisão do ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) de desistir da disputa pelo Senado. Ao Correio, a parlamentar afirmou que a saída do emedebista da corrida eleitoral não se justifica por cansaço.

“Quem acompanha a política do DF sabe que essa desistência não tem a ver com descansar, mas com os escândalos do caso BRB/Master, que aconteceram sob a gestão dele, e que ainda precisam ser esclarecidos", declarou Leila.

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Ibaneis anunciou nesta quarta-feira (8) que não será candidato ao Senado. Ao explicar a decisão, afirmou que pretende se afastar da vida pública para cuidar da família. "Quero cuidar da minha vida", disse. Segundo ele, o ciclo na política foi cumprido e agora pretende dedicar mais tempo aos filhos.

A desistência ocorre enquanto seguem as investigações sobre a tentativa de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB), iniciada durante sua gestão no Palácio do Buriti. Embora não seja alvo de indiciamento, medidas cautelares, quebras de sigilo ou outras determinações judiciais, Ibaneis integra o foco das diligências por ter comandado o Governo do Distrito Federal no período em que a operação foi negociada.

Em depoimento à Polícia Federal, o controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, confirmou que conversou com Ibaneis sobre a venda de ativos da instituição ao BRB. O empresário afirmou que os encontros ocorreram em poucas oportunidades e tiveram caráter institucional.

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Por sua vez, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que tenta um acordo de delação premiada, disse aos investigadores ter sofrido pressão de Ibaneis para acelerar a operação. Como mostrou o Correio, Costa relatou que o então governador queria que a negociação fosse concluída ainda durante sua gestão.

Ibaneis deixou o Governo do Distrito Federal em março para se dedicar ao projeto de disputar uma vaga no Senado. Com a desistência, a vice-governadora Celina Leão (PP), que assumiu o comando do Executivo.