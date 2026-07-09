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Eleições 2026

Damares vê Michelle como aposta da direita para outubro: "É a nossa grande esperança"

Senadora afirma que ataques à ex-primeira-dama buscam enfraquecer sua influência política e defende nome de Michelle para uma disputa majoritária

"Michelle fala ao coração das pessoas como nenhum outro", comentou Damares em tom de campanha - (crédito: Bruno Fernandes/Divulgação)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) saiu novamente em defesa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro após as recentes turbulências políticas envolvendo seu nome e afirmou acreditar que Michelle permanece como uma das principais lideranças da direita brasileira para as eleições de 2026.

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Em entrevista ao Correio nesta quinta-feira (9/7), Damares classificou as críticas dirigidas a Michelle como uma tentativa de enfraquecer uma figura que, segundo ela, reúne forte capacidade de mobilização popular.

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“Os ataques sistemáticos contra Michelle Bolsonaro são uma tentativa clara de desgaste e refletem o receio dos adversários em relação ao seu capital político. Trata-se de uma estratégia para tentar isolar e desconstruir a imagem de uma liderança feminina que tem forte capacidade de mobilização popular. Ela fala ao coração das pessoas como nenhum outro”, afirmou a senadora.

As declarações ocorrem em um momento em que Michelle atravessa um período de menor exposição pública após a repercussão do vídeo divulgado no fim de junho, no qual afirmou ter sido “humilhada” pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O episódio expôs divergências dentro do grupo familiar e político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e gerou divergências entre apoiadores do campo conservador.

Apesar do desgaste provocado pela crise, aliados da ex-primeira-dama sustentam que sua influência política permanece preservada. Levantamento do instituto Meio/Ideia divulgado nesta semana reforçou essa percepção ao apontar Michelle como a mulher mais poderosa do país na avaliação espontânea de 15,4% dos entrevistados.

Para Damares, o potencial eleitoral da ex-primeira-dama segue elevado e a coloca entre os principais nomes da direita para as próximas disputas.

“Quanto ao futuro político, não tenho dúvidas da viabilidade do nome dela. É líder nas pesquisas, tem carisma, tem pautas, tem discurso. É a nossa grande esperança. Michelle consolidou-se como uma das maiores forças políticas da direita no Brasil”, declarou.

A senadora também defendeu uma eventual candidatura de Michelle a um cargo majoritário e afirmou que trabalha para convencê-la a disputar as eleições.

“Caso seja a decisão dela, ela reúne todas as condições não apenas para disputar uma vaga ao Senado, mas para realizar uma campanha vitoriosa. Estou pessoalmente empenhada em ter ela como candidata”, disse.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 09/07/2026 11:56 / atualizado em 09/07/2026 11:57
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